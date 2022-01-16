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Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözleri tepki çekti! Mustafa Sandal sert çıktı

16.01.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezen Aksu yeni şarkısı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' ile gündemde. Şarkının sözlerinde geçen "'Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleriyle tepki çekti. Tepkilerden sonra Aksu'ya ilk destek ise Mustafa Sandal'dan geldi.

Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözleri tepki çekti! Mustafa Sandal sert çıktı

Sezen Aksu çıkardığı yeni şarkıyla Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girdi. 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının sözlerinde geçen bazı cümleler sonrası Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu'ya tepki yağdı.

"Binmişiz bir aIamate/Gidiyoruz kıyamete/ SeIam söyIeyin o cahiI/ Havva iIe Adem'e" sözleri bulunan şarkıya ve Sezen Aksu'ya AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz "Modanız geçti" diyerek sitem etti.

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Hür Dava Partisi Gaziantep Şahinbey İlçe Başkanı Mustafa Kaya ise "Bu hakareti kabul etmiyoruz" paylaşımı yaptı. Bir kısım sosyal medya takipçisi ise Sezen Aksu'ya dini değerleri hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini düşündü.

"AKIL VE MANTIK DIŞI"

Sezen Aksu'ya gelen tepkiler sonrası Mustafa Sandal kendini tutamadı.

Ekran Alıntısı
Sandal yapılan bir paylaşıma yanıt vererek "Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim! Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır" diyerek sert çıktı.


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Mustafa Sandal
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