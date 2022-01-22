Sezen Aksu tepkilere ne dedi? Yanıt geldi! Hz. Adem ve Hz. Havva sözlerinin geçtiği şarkısıyla konuşulmuştu!

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, hakkındaki tartışmalar sonrası ilk açıklamasını kendi internet sitesin ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Şarkı sözleri sonrası pek çok siyasiden de tepki alan Aksu, evinin önünde de protesto edilmişti. İşte Sezen Aksu'nun yanıtı...

SEZEN AKSU TEPKİLERE NE DEDİ?

Tartışmalar sonrası "Konu ben değilim, konu memleket" vurgusu yapan sanatçı, 2010 yılında kaleme aldığı Hop Dedik şarkısının sözleri ile yeni kaleme aldığı Avcı isimli şarkının sözlerini internet ve sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sezen Aksu ile ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki cuma namazı sonrası cemaate seslendiği konuşmasında çıkış yapmıştı. Cep telefonu ile kaydedilmiş olan internet üzerinde paylaşılan videoda Erdoğan: "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.” ifadelerini kullanmıştı.

ŞARKI SÖZLERİNİ PAYLAŞTI!

Sezen Aksu, aşağıdaki açıklamasında tamamı bulunan Avcı isimli şarkısının sözlerini paylaştı ve duruma mesaj niteliğinde yanıt verdi.

İşte Sezen Aksu'nun yaptığı o açıklama:

"Merhaba,

Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.

Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

HOP DEDİK

O ne dedi? Bu ne dedi?

Kim ne dedi?

Harcanan hayatlar bunlar

Vermişler ateşe yedi düveli

Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz

İple çekiyoruz vaktimizi

Kim en günahsızsa gelsin

Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi

Hiçbirinde yok tek bi' yara izi

Ateşe de yürürüz evelallah

Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde

Mangal gibi yürek çok bizde

Alevere dalavere yok bizde

"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin

Direniyoruz sakin sakin

E siz de dilinize biraz hâkim

"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın

Ortası yok, sınanansın

Ya emniyet şeridinde

Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum….

Yazmaya da devam edeceğim.

Sezen”

