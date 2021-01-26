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Sezer İnanoğlu'ndan şoke eden iddialar: Kızımı taciz etti

26.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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Sezer İnanoğlu'ndan şoke eden iddialar: Kızımı taciz etti

İkinci eşi Mehmet Meral Baykasoğlu ile mahkemelik olan Türk sinemasının çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu'nun, sözleri kan dondurdu. Kızının velayetini almak için uğraşan Sezer İnanoğlu'nun iddiaları şoke etti.

Çocuk yaşlarda, Sezercik adıyla çeşitli filmlerde oynayan 54 yaşındaki Sezer İnanoğlu'nun eski eşi hakkındaki iddiaları şok etti.

Yeşilçam'da 'Sezercik' adıyla tanınan bir zamanların ünlü çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, 2013'te boşandığı eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu'nun, 12 yaşındaki görme engelli kızları Arzum Ayşe İnanoğlu'na kötü davrandığı iddiası ile velayeti almak için bir kez daha mahkemeye koştu.

'GİT BABANLA YAŞA SENİ İSTEMİYORUM'

tv100'ün haberine göre, Baykasoğlu'nun kızına şiddet uyguladığını ve kızının bu konuyla ilgili Beykoz Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde annesinin kendisine, "Git artık babanla yaşa seni istemiyorum" dediğini aktardı. Arzum'un bir gözü kısmen görse de diğer gözünün sadece ışık alabildiğine dikkat çeken İnanoğlu, annesinin kızına yeterli ilgiyi göstermediğini, aksine kızının fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti.

'KIZIMA TACİZDE BULUNMUŞ'

İnanoğu, kızının babaannesi Aysel İnanoğlu'na anlattıkları şeyler karşısında da tüylerinin diken diken olduğunu "Kızımın anlattığına göre; annesinin evine getirdiği bazı erkek arkadaşları, ona elle tacizde bulunmuş" dedi.

Sözlerinin devamında İnanoğlu "Bunlar beni diri diri mezara soktu. Ben kızım için yaşıyorum. Onu cehennemden kurtarmak için mücadeleye devam edeceğim. Bu bir babanın çığlığıdır." diye konuştu.

Velayet duruşmasında tanık olarak dinlenen Sezer İnanoğlu’nun annesi Aysel İnanoğlu ise kan dondurucu iddialarda bulundu.

'SEVGİLİSİYLE YATAKTAYKEN KIZIMI YANINA ALMIŞ'

Anne İnanoğlu, sözlerinin devamında "Torunumun anlattığına göre; annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken onu da yanına alıyor" ifadelerini kullandı.


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