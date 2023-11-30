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Sezgin Polat Nez Demir'in üzerine yürümüş! Şoke eden kavga görüntüleri

30.11.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın eski dostu ve bir dönem ortağı olan Nez Demir'in eski eniştesi bir süredir çeşitli iddialarla gündeme geliyor. Nez Demir bu iddialara yanıt olarak eski bir görüntüyü yayınladı. Görüntüde Sezgin Polat'ın Nez Demir'in üzerine yürüdüğü anlar dikkat çekti.

Nez Demir'in eski eniştesi Ömer Turgut, geçtiğimiz günlerde haber kanallarına çıkarak Nez Demir ve Dilan Polat'ın yalandan kavga ettiklerini iddia etmişti. Nez Demir ise eski eniştesi ve Dilan Polat'ın kayınbabası Sezgin Polat'ın geçmişte kavga ettikleri görüntüleri ifşa etti.

Geçtiğimiz günlerde Alp Kılınç'ı da ifşa eden Nez Demir, eski eniştesi Ömer Turgut'un o dönem Engin Polat'la uğraşmak için Dilan Polat'la ortak olduğu şirketi kendi üstüne almak istediğini açıkladı.

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Nez Demir, bu söylediklerini Dilan Polat'ın kayınbabası Sezgin Polat ve eski eniştesi Ömer Turgut'un kavga ettiği anları paylaşarak destekledi. "Eski enişte şirkette usulsüzlük varsa neden üstüne almak istedin?" yazarak eski eniştesinin iddialarını yalanladı.

Demir'in paylaşımında Sezgin Polat'ın Nez Demir'in üzerine yürüdüğü anlar da dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
nez demir Alp Kılınç
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