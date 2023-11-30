Sezgin Polat Nez Demir'in üzerine yürümüş! Şoke eden kavga görüntüleri

Nez Demir'in eski eniştesi Ömer Turgut, geçtiğimiz günlerde haber kanallarına çıkarak Nez Demir ve Dilan Polat'ın yalandan kavga ettiklerini iddia etmişti. Nez Demir ise eski eniştesi ve Dilan Polat'ın kayınbabası Sezgin Polat'ın geçmişte kavga ettikleri görüntüleri ifşa etti.

Geçtiğimiz günlerde Alp Kılınç'ı da ifşa eden Nez Demir, eski eniştesi Ömer Turgut'un o dönem Engin Polat'la uğraşmak için Dilan Polat'la ortak olduğu şirketi kendi üstüne almak istediğini açıkladı.

Nez Demir, bu söylediklerini Dilan Polat'ın kayınbabası Sezgin Polat ve eski eniştesi Ömer Turgut'un kavga ettiği anları paylaşarak destekledi. "Eski enişte şirkette usulsüzlük varsa neden üstüne almak istedin?" yazarak eski eniştesinin iddialarını yalanladı.

Demir'in paylaşımında Sezgin Polat'ın Nez Demir'in üzerine yürüdüğü anlar da dikkat çekti.







