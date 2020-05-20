MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sezin Erbil üç gün sonra yüzünü gösterdi

Sezin Erbil üç gün sonra yüzünü gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 12:00 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, geçtiğimiz gün bebeği ile ilk Instagram fotoğrafını paylaşmıştı. Bu kareden sadece günler sonra bu defa kızının yüzünü gösterdi.

Sezin Erbil üç gün sonra yüzünü gösterdi

Geçtiğimiz aylarda kızı Elisa’yı kucağına alan Sezin Erbil, o zamandan bu yana kızının fotoğrafını bir türlü takipçileriyle paylaşmamıştı. Genç kadın son olarak üç gün önce kızının yüzünün görünmediği bir kare paylaştı ve buna da ‘İlk Instagram fotoğrafımız’ notunu düştü.

Sezin Erbil sonrasında kızının fotoğrafı dedesi tarafından paylaşıldığı için hesabından kızı Elisa’nın yüzünün göründüğü bir kare paylaştı ve şu notu düştü:

elisa-ic

“Dedesi istemiş paylaşmış, tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem kendisi ilerde rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına… Televizyonda çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim. İşte benim ÖMRÜM”


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
'Geçmişim bana işkence etti''Geçmişim bana işkence etti'
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

8 yıl sonra Esad'la yaptığı o görüşmenin detaylarını anlattı

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Acun paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

'Türkçe virüsü daha az yayıyor' iddiası

'Türkçe virüsü daha az yayıyor' iddiası

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Ersin'e yeni köpek aldılar!

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lopez’in selfie'sindeki detay hayranlarını korkuttu

Fotoğraftaki korkutan detay! Kel ve maskeli...

Hailey Baldwin itiraf etti: Geçmişim bana işkence etti

'Geçmişim bana işkence etti'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret

Ahu Tuğba'nın 1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Salma Hayek'ten 19 Mayıs mesajı! 'Mutlu bağımsızlık günü'

Salma Hayek'ten 19 Mayıs mesajı! 'Mutlu bağımsızlık günü'

19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan açıklama geldi

19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştırdı! Açıklaması ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.