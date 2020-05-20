Sezin Erbil üç gün sonra yüzünü gösterdi

Geçtiğimiz aylarda kızı Elisa’yı kucağına alan Sezin Erbil, o zamandan bu yana kızının fotoğrafını bir türlü takipçileriyle paylaşmamıştı. Genç kadın son olarak üç gün önce kızının yüzünün görünmediği bir kare paylaştı ve buna da ‘İlk Instagram fotoğrafımız’ notunu düştü.

Sezin Erbil sonrasında kızının fotoğrafı dedesi tarafından paylaşıldığı için hesabından kızı Elisa’nın yüzünün göründüğü bir kare paylaştı ve şu notu düştü:

“Dedesi istemiş paylaşmış, tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem kendisi ilerde rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına… Televizyonda çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim, tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim. İşte benim ÖMRÜM”



