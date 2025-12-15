Uğur Bilgin uzun zaman sonra eşini paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi

Güldür Güldür Show"un sevilen karakteri Mesut'a hayat veren başarılı oyuncu Uğur Bilgin, özel hayatıyla da hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Genellikle komedi sahneleriyle tanıdığımız Bilgin'in, eşi İrem Uslu ile yaşadığı sade ve mutlu evlilik, magazin dünyasının parmakla gösterdiği ilişkiler arasında yer alıyor.

Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023 yılının Ağustos ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İstanbul Kanlıca'daki bir mekanda gerçekleşen düğüne, sanat camiasından ve 'Güldür Güldür Show' ekibinden çok sayıda ünlü isim katıldı.

Uğur Bilgin ile evliliği sonrası merak edilen isimlerden biri haline gelen İrem Uslu, özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor. Uğur Bilgin de eşini çok paylaşan biri değil. Ancak geçtiğimiz saatlerde başarılı oyuncu eşiyle bir karesini paylaştı.

Ankara'ya giden çifttin pozunu görenler aynı yorumu yaptı. İrem Uslu Bilgin'e "Çok duru ve güzel", "Çok yakışıyorsunuz" yorumları geldi.