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Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu... İrfan Can Kahveci'nin menajeri duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 18:23
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Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci cephesinden sürpriz bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu... İrfan Can Kahveci'nin menajeri duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Teknik Direktör Mourinho'nun oynattığı sistemde forma şansı bulmakta zorluk çeken İrfan Can'ın yeni sözleşme teklifi henüz yapılmadı. Menajeri William D'Avila ise sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli futbolcu hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İSTEDİĞİ KULÜPLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPABİLECEK

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Sözleşmesi sona eren İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile ocak ayına kadar kontrat uzatmadığı takdirde istediği kulüplerle transfer görüşmesi yapma hakkına sahip olacak.

''PEK ÇOK POSİYONUMUZ VAR''

fenerbahce-de-irfan-can-kahveci-krizi

Menajeri D'Avila, sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı yılan hikayesi dönen İrfan Can Kahveci ile ilgili "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci fenerbahçe
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