Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Anderson Talisca şoku! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile karşılaştı. Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle 3-0 galip gelen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında sakatlanan Talisca ise yerini Oğuz Aydın'a bırakmıştı. Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Talisca'nın sakatlık yaşaması teknik ekipte ve taraftarda endişeye yol açarken, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisi öncesi Brezilyalı yıldızdan kötü haber geldi.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre, Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Hastanesi’nde MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

"3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Yağız Sabuncuoğlu ise Talisca'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını aktardı.

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.