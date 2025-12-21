SPOR

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Anderson Talisca şoku! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe ligde dün oynadığı Eyüpspor maçını 3 golle kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Eyüpspor maçında sakatlanan Anderson Talisca için kulüpten resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu da Talisca'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını aktardı. Fenerbahçe 23 Aralık'ta kupada Beşiktaş ile karşılaşacak.

Melih Kadir Yılmaz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor ile karşılaştı. Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle 3-0 galip gelen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ KÖTÜ HABER

Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında sakatlanan Talisca ise yerini Oğuz Aydın'a bırakmıştı. Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Talisca'nın sakatlık yaşaması teknik ekipte ve taraftarda endişeye yol açarken, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisi öncesi Brezilyalı yıldızdan kötü haber geldi.

Fenerbahçe de Beşiktaş derbisi öncesi Anderson Talisca şoku! Resmi açıklama geldi 1

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre, Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Fenerbahçe de Beşiktaş derbisi öncesi Anderson Talisca şoku! Resmi açıklama geldi 2

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Hastanesi’nde MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

"3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Fenerbahçe de Beşiktaş derbisi öncesi Anderson Talisca şoku! Resmi açıklama geldi 3

Yağız Sabuncuoğlu ise Talisca'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını aktardı.

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca Derbi beşiktaş fenerbahçe
