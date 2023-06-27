Sezona damga vurmuştu! Devlerin gözdesi Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı...

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıllık kupa hasretine son veren ve Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna umutlu şekilde hazırlanan Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Yeni hocasını kısa süre içinde açıklamayı hedefleyen Kanarya; Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'in yanı sıra Göztepe'den bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat ve dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

GÜNDEMDEKİ İSİM UMUT NAYİR

Transferde hız kesmek istemeyen sarı - lacivertlilerin gündemindeki futbolcunun ise Umut Nayir olduğu öne sürülmüştü.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Geride bıraktığımız sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren ve çıktığı 33 maçta 18 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Nayir, birçok kulübü peşine takmıştı.

FENERBAHÇE İMZAYA YAKIN

A Milli Takım formasını da sırtına geçiren 29 yaşındaki golcünün bonservisi Eyüpspor'da bulunurken, talipleri arasında en avantajlı takımın Fenerbahçe olduğu öğrenildi.

UMUT'UN İSTEDİĞİ MAAŞ

Nayir'in sarı - lacivertlilerden istediği yıllık ücret de ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon TL istedi.

Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, kısa süre içinde transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Umut Nayir'in de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.



