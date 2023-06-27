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Sezona damga vurmuştu! Devlerin gözdesi Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı...

27.06.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamasına rağmen sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe, taraftarlarını gelecek sezon için umutlandırmıştı. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan sarı - lacivertliler, transferde hız kesmiyor. İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin milli golcü Umut Nayir olduğu ortaya çıkmıştı. Milli golcünün sarı - lacivertlilerden istediği yıllık ücret de belli oldu.

Sezona damga vurmuştu! Devlerin gözdesi Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği maaş ortaya çıktı...

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıllık kupa hasretine son veren ve Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna umutlu şekilde hazırlanan Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Yeni hocasını kısa süre içinde açıklamayı hedefleyen Kanarya; Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'in yanı sıra Göztepe'den bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat ve dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

GÜNDEMDEKİ İSİM UMUT NAYİR

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Transferde hız kesmek istemeyen sarı - lacivertlilerin gündemindeki futbolcunun ise Umut Nayir olduğu öne sürülmüştü.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

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Geride bıraktığımız sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren ve çıktığı 33 maçta 18 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Nayir, birçok kulübü peşine takmıştı.

FENERBAHÇE İMZAYA YAKIN

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A Milli Takım formasını da sırtına geçiren 29 yaşındaki golcünün bonservisi Eyüpspor'da bulunurken, talipleri arasında en avantajlı takımın Fenerbahçe olduğu öğrenildi.

UMUT'UN İSTEDİĞİ MAAŞ

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Nayir'in sarı - lacivertlilerden istediği yıllık ücret de ortaya çıktı. TRT Spor'un haberine göre Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon TL istedi.

Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, kısa süre içinde transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Umut Nayir'in de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.


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