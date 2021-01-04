SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Sezona en sıkıntılı giriş yapan takım Başakşehir oldu

Sezona en sıkıntılı giriş yapan takım Başakşehir oldu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 04.01.2021 11:49 | Son Güncelleme

Başakşehir, tarihindeki ilk lig zaferi sonrası sürekli geriye gitti, hiçbir kulvarda istediğini elde edemedi. Lig tarihinde şampiyon olduktan sonra ertesi sezon en sıkıntılı giriş yapan takım Başakşehir oldu. Süper Lig'de Medipol Başakşehir sürprizi yaşanıyor. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan turuncu-lacivertliler bu sezon ise tam tersi bir görüntü çiziyor.

Sezona en sıkıntılı giriş yapan takım Başakşehir oldu

Lig tarihinin en kötü başlangıcı yapan şampiyonu olan Başakşehir, Avrupa'da da istediği başarıları elde edemedi. Adeta şampiyonluğun ilan edildiği 19 Temmuz 2020 tarihinden sonra takım hep geriye gitti. 1-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak kayıtlara geçen turuncu-lacivertli ekip daha sonra hem lig hem Avrupa'da arka arkaya kötü sonuçlar aldı. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 kez yenilen, Süper Lig'de de şampiyonluk sonrası geçen sezonla beraber çıktığı 16 maçta 8 mağlubiyet yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri sınıfta kaldı.

İşte Başakşehir'in şampiyonluk sonrası sportif anlamda yaşadığı hayal kırıklıkları:

-Pandemi nedeniyle ağustos ayına kalan Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a karşı 1-0 avantajı kullanılmadı, 3-0'lık yenilgi alındı.

-Süper Lig'de şampiyonluk maçı sonrası arka arkaya 5 maçta galibiyet gelmedi. 2019-20 sezonundan 1 maç ve bu sezondan 4 maçta 3 puan çıkmadı, 4 yenilgi 1 beraberlik alındı.

  • İlk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan Başakşehir, tek galibiyet, 4 yenilgiyle sonuncu olup elendi.

-Süper Lig'de istikrarsız olan Başakşehir, son 7 maçından galibiyet çıkaramadı, 4 yenilgi 3 beaberlik yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Süper Lig'in son şampiyonu galibiyeti unuttuSüper Lig'in son şampiyonu galibiyeti unuttu
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
Süper Lig'de flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam...
Süper Lig'de flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam...
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Yıldız isim için şok yorum! "Beşiktaş'ın Falcao'su..."
Yıldız isim için şok yorum! "Beşiktaş'ın Falcao'su..."
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH VERİYOR CEZALARINI.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sezona en sıkıntılı giriş yapan takım Başakşehir oldu
Başakşehir Süper Lig tarihine geçti
Süper Lig'in son şampiyonu galibiyeti unuttu
Süper Lig'in son şampiyonu galibiyeti unuttu
Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı
Başakşehir ilk şampiyonluğunu yaşadı
Webo için atılan tweet 100 milyon görüntülenmeyi geçti
Webo için atılan tweet tarihe geçti
Göksel Gümüşdağ ve Mustafa Eröğüt'ten Skrtel'e ziyaret
Göksel Gümüşdağ'dan Skrtel'e ziyaret
PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!
PFDK, Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.