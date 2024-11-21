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Sezonu kapattı deniyordu, müjdeyi Neymar'ın doktoru verdi! Mauro Icardi derbide sahada

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 15:47
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Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham mücadelesinde yaşadığı ciddi sakatlık sonrası ön diz çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro Icardi, Neymar'ın doktoru ile de görüşme sağlarken bu görüşmeden müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Sezonu kapattı deniyordu, müjdeyi Neymar'ın doktoru verdi! Mauro Icardi derbide sahada
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham mücadelesinde rakip kaleciye pres yaptığı sırada bir anda kendisini yere bırakan ve oyuna devam edemeyen Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti. Ameliyat edilmesi için kemik ödeminin geçmesi beklenen Arjantinli futbolcunun sezonu kapattığı tahmin ediliyordu.

Bu sırada operasyon sürecini de Galatasaray’ın sağlık ekibiyle planlamaya çalışan Icardi için en uygun seçenek Türkiye olarak gösterilirken Arjantinli futbolcu benzer bir süreçten geçen Neymar'ın doktoru ile de görüştüğü öğrenildi.

"SON 5 MAÇA YETİŞTİREBİLİRİZ"

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Ancak son kararı vermeden önce dünyada bu tür ameliyatları en iyi şekilde uygulayan birkaç merkezle görüşen Icardi’nin, Brezilyalı yıldız Neymar’ın operasyonlarını yapan doktor Andreja Milutinovic’le de fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı.

Oyuncunun hasar durumuna göre yapılan ilk planlamada Milutinovic’in, “Seni ligin son 5 maçına yetiştirebiliriz” şeklinde bir güvence verdiği öğrenildi. Galatasaray’ın kulüp doktoru Yener İnce’yle de hemen hemen her gün konuşan Icardi, henüz operasyonla ilgili kesin kararını vermedi.

İŞTE GALATASARAY'IN LİGDEKİ SON 5 MAÇI

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-Eyüpspor (D)
-Sivasspor
-Trabzonspor (D)
-Kayserispor
-Göztepe (D)
-Başakşehir

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