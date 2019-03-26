Sezonun en başarılı İsviçreli futbolcuları arasında Eren Derdiyok ve Michael Frey de yer aldı

Bu sezon attıkları gol, yaptıkları asist ve aldıkları süre istatistiği çıkarılan Avrupa Liglerindeki tüm İsviçreli oyuncular arasında Fenerbahçeli Frey ve Galatasaraylı Eren Derdiyok da yer aldı.

Galatasaray'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı Eren, Fenerbahçe'nin ise özellikle ligin ikinci yarısında pek şans vermediği Frey, 2018-2019 sezonunun skora en çok katkı sağlayan İsviçreli oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Eren 18 maçta toplam 142 dakikalık oyunda 10 gol atarak en iyi 2'nci oyuncu oldu. Frey ise 21 maçta 258 dakika alarak 5 gol 1 asist ile oynadı ve İsviçreli golcüler arasında 8'inci sıraya yerleşti.

Seferovic'in 19 golle en başarılı olduğu liste şöyle :

1. Haris Seferovic - 40 maç - 19 gol - 9 asist - 143 dakika

2. Eren Derdiyok - 18 maç - 10 gol - 0 asist - 142 dakika

3. Mario Gavranovic - 32 maç - 9 gol - 6 asist - 195 dakika

4. Admir Mehmedi - 20 maç - 7 gol - 4 asist - 162 dakika

5. Xherdan Shaqiri - 26 maç - 6 gol - 3 asist - 214 dakika

6. Steven Zuber - 22 maç - 6 gol - 2 asist - 241 dakika

7. Breel Embolo - 19 maç - 5 gol - 1 asist- 243 dakika