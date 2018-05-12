SPOR

Sezonun en erken golünü Belhanda attı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 30. saniyede golü atan Galatasaraylı yıldız futbolcu Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en erken atılan golün sahibi oldu

Sezonun en erken golünü Belhanda attı

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 30. saniyede golü atan Galatasaraylı yıldız futbolcu Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en erken atılan golün sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray, maça çok hızlı başladı. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Garry Rodrigues, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve topu uzak direğe doğru gönderdi.

Topa hareketlenen Younes Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniyede filelere gönderdi. Younes Belhanda'nın bu golü, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
younes belhanda Galatasaray

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