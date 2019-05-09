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Sezonun en iyi 5'ine Fenerbahçe Beko'dan 2 isim

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 09.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonunun en iyi 5'inde, Jan Vesely ve Kostas Sloukas da yer aldı.

Sezonun en iyi 5'ine Fenerbahçe Beko'dan 2 isim

Basketbol THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonunun en iyi 5'inde, Fenerbahçe Beko'dan iki isim yer aldı. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko'da forma giyen Jan Vesely ve Kostas Sloukas, Avrupa Ligi'nde sezonun ilk 5'ine girdi.

Panathinaikos'tan Nick Calathes, CSKA Moskova'dan Will Clyburn ve Zalgiris'ten Brandon Davies, ilk 5'e seçilen diğer isimler oldu. İlk 5'e seçilen oyuncular, taraftarlar ve akredite basın mensuplarının oylamasıyla belirlendi.

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Fenerbahçe Beko jan vesely Kostas Sloukas thy avrupa ligi

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