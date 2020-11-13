SGK, kayıtdışı istihdamla ilgili meslek kuruluşları ve STK’ları bilgilendirdi

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, öncelikle meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş ve güç birliği yapılması amacıyla il genelinde çok sayıda ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Ekim ve Kasım aylarında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Organize ve Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB), Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB), Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ve birçok sivil toplum kuruluşuna ziyaretler gerçekleştirildi. İlçelerde ise sosyal güvenlik merkezi müdürleri tarafından ilçelerinde bulunan ticaret odaları, meslek odaları esnaf odaları, işyerleri ziyaret edildi. Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz, yapılan ziyaretlerin hedef ve amacının, sosyal güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirmede bulunmak, kayıt dışı istihdamla mücadelede ilgili kuruluşlarla iş ve güç birliği yapmak olduğunu belirtti. Deniz açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalıştıklarını, bu konuda ilgili paydaşlar ve işverenlerin bilgilendirildiğini, kayıt dışı istihdam ile mücadelede iş birliği içerisinde olduklarını, bu amaçla hazırlanan bilgilendirme broşürlerinin işveren ve sigortalılara ulaştırılmak üzere dağıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Sosyal güvenlik vazgeçilmez bir haktır.

İl Müdürü Deniz, tüm vatandaşlarımızın sosyal güvenliği; vazgeçilmez bir hak, aynı zamanda asli bir sorumluluk olarak görmesi gerektiğini, bu bilinç içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun her zaman yanında ve yardımında bulunmasını temenni ettiklerini belirtti.Deniz devamında, işverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu değildir.

Sigortasız çalışmak isteyenleri kabul etmeyin

Sigortasız çalışmanın işçi ve işverenler açısından birçok olumsuz sonuçları olduğuna değinen Deniz, sigortasız çalışan kişilerin, emeklilik ve malullük aylığı, iş göremezlik geliri, işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatı gibi çalışanlara sağlanan birçok yasal haktan mahrum kalacağını söyledi. Deniz, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kapsamında sağlanan birçok yardımdan yararlanamayabileceği, sadece kendilerini değil, aile bireylerini de mağdur edeceklerini, işverenler açısından baktığımızda ise kayıt dışı istihdamın haksız rekabete neden olacağını, ayrıca kayıt dışı istihdama tevessül eden işletmelerin yapılan denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezasıyla karşılaşabileceğini belirtti.

