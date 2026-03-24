Shakhtar'da harikalar yaratan Arda Turan için beklenmedik ayrılık iddiası!

Shakhtar Donetsk ile imkansızı başaran Arda Turan, Ukrayna temsilcisini 2019/20 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında çeyrek finale taşıyan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Savaş nedeniyle iç saha avantajından mahrum kalan ve tüm maçlarını deplasman atmosferinde oynayan Turan, Konferans Ligi’nde turu geçmesine rağmen Lech Poznan yenilgisi sonrası Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko’nun sert eleştirilerine maruz kaldı.

"TEKNİK DİREKTÖRDEN BAŞKA HER ŞEYE BENZİYORDU..."

Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko, "Turan, teknik direktörden başka her şeye benziyordu. Moutinho’nun ( kendi kalesine attığı golün yaşanması Shakhtar için inanılmaz bir şanstı. Gerçekten inanılmaz bir şans. Bunun Shakhtar’ın hücum felsefesiyle hiçbir ilgisi yoktu.

Turan’ın, bu takımı yönetmedeki rolünün ne olduğunu çok ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Yardımcılarıyla birlikte teknik alanda zıplayan, bir şeyler bağıran, kollarını sallayan, sarı kartlar gören ama sahada hiçbir şeye etki edemeyen bir teknik direktör mü? O zaman buna başka bir tanım bulmak gerekir.

"UZUN SÜRE KALACAĞINDAN ŞÜPHE DUYARIM!"

Takımı maça hazırlamak yönetmektir. Maç sırasında işlemeyen şeyleri sahada düzeltebilmek yönetmektir. Bu da yönetmektir. Maçın sonunda hücumdaki kargaşa, Shakhtar’ın Brezilyalı gençlerinin birbirlerinin gol atmasına engel olup topu paylaşamaması ve tüm Avrupa’ya alay konusu olması da yine yönetimle ilgilidir. Bu, Ukrayna’nın en zengin kulübünün ortaya koyduğu acınası bir oyundu.

Eğer Turan bu maçtan ders çıkarmazsa, bu sorumsuzluğun, düzensizliğin ve sahadaki bu karmaşanın tekrar etmemesi için önlem almazsa, Arda Turan’ın Shakhtar’da uzun süre kalacağından çok şüphe duyarım."

LİG'DE LİDER! AVRUPA'DA ÇEYREK FİNALDE...

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde 20 maç sonunda 47 puan ile lider durumda bulunurken, Avrupa'da ise Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başardı.