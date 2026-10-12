Shakhtar Donetsk - AEK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Shakhtar Donetsk ile AEK, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Metalist Oblast Spor Kompleksi sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, son dönemde güçlü bir form sergilerken, AEK da etkileyici bir performansa sahip.
Shakhtar Donetsk, iç sahada son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. AEK ise son 3 Şampiyonlar Ligi maçında 2 galibiyet ile güçlü bir görüntü sergiledi.
Shakhtar Donetsk kadrosunda Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Şüpheli), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Barnabas Varga (Şüpheli), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) AEK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk 0, AEK 5 gol attı.
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