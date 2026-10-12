Shakhtar Donetsk - AEK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk Çarşamba 22:00 AEK

Shakhtar Donetsk ile AEK, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Metalist Oblast Spor Kompleksi sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, son dönemde güçlü bir form sergilerken, AEK da etkileyici bir performansa sahip.

Takımların güncel form bilgileri Shakhtar Donetsk tüm kulvarlar Veres Rivne 0-3 Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi G

Shakhtar Donetsk 3-0 LNZ Cherkasy Ukrayna Premier Ligi G

FC Vilkhivtsi 0-3 Shakhtar Donetsk Ukrayna Kupası G

Shakhtar Donetsk 2-0 Chernomorets Odesa Ukrayna Premier Ligi G

PSV Eindhoven 1-1 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi B AEK tüm kulvarlar AEK 3-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G

Volos N.F.C. 1-2 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 G

AEK 8-1 Panserraikos Yunanistan Kupası G

Asteras Tripolis 1-1 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 B

AEK 1-0 LASK Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Shakhtar Donetsk, iç sahada son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. AEK ise son 3 Şampiyonlar Ligi maçında 2 galibiyet ile güçlü bir görüntü sergiledi.

Eksik Oyuncular Shakhtar Donetsk 4 eksik Maryan Shved Tymur Puzankov Denys Tvardovskyi Prosper Obah AEK 7 eksik Thomas Strakosha Dereck Kutesa Barnabas Varga Frantzdy Pierrot Martin Georgiev Hakim Sahabo Christos Alexiou

Shakhtar Donetsk kadrosunda Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Şüpheli), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Barnabas Varga (Şüpheli), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

İkili Rekabet 0 Shakhtar Donetsk 0 Beraberlik 1 AEK AEK 5-0 Shakhtar Donetsk Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) AEK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk 0, AEK 5 gol attı.