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Shakhtar Donetsk - AEK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Shakhtar Donetsk, AEK karşısında önemli bir maça çıkacak. İki takımın genel durumu ve eksik oyuncuları göz önünde bulundurulduğunda, mücadelenin heyecanı artıyor.

Shakhtar Donetsk - AEK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk
Çarşamba 22:00
14.10.2026
AEK
Stadyum: Metalist Oblast Spor Kompleksi Yayın: tabii Spor

Shakhtar Donetsk ile AEK, 14 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Metalist Oblast Spor Kompleksi sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Shakhtar Donetsk, son dönemde güçlü bir form sergilerken, AEK da etkileyici bir performansa sahip.

Takımların güncel form bilgileri
Shakhtar Donetsk

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Veres Rivne 0-3 Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi G
  • 20.09.2026 Shakhtar Donetsk 3-0 LNZ Cherkasy Ukrayna Premier Ligi G
  • 17.09.2026 FC Vilkhivtsi 0-3 Shakhtar Donetsk Ukrayna Kupası G
  • 14.09.2026 Shakhtar Donetsk 2-0 Chernomorets Odesa Ukrayna Premier Ligi G
  • 10.09.2026 PSV Eindhoven 1-1 Shakhtar Donetsk Şampiyonlar Ligi B
AEK

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 AEK 3-0 OFI Crete Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 20.09.2026 Volos N.F.C. 1-2 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 G
  • 17.09.2026 AEK 8-1 Panserraikos Yunanistan Kupası G
  • 13.09.2026 Asteras Tripolis 1-1 AEK Yunanistan Süper Ligi 1 B
  • 08.09.2026 AEK 1-0 LASK Şampiyonlar Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Shakhtar Donetsk, iç sahada son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. AEK ise son 3 Şampiyonlar Ligi maçında 2 galibiyet ile güçlü bir görüntü sergiledi.

Eksik Oyuncular

Shakhtar Donetsk

4 eksik
Maryan Shved Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Tymur Puzankov Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Denys Tvardovskyi Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Prosper Obah Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

AEK

7 eksik
Thomas Strakosha Şüpheli
Dereck Kutesa Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Barnabas Varga Şüpheli
Frantzdy Pierrot Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Martin Georgiev Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Hakim Sahabo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Christos Alexiou Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Shakhtar Donetsk kadrosunda Maryan Shved (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Tymur Puzankov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Denys Tvardovskyi (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Prosper Obah (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

AEK kadrosunda Thomas Strakosha (Şüpheli), Dereck Kutesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Barnabas Varga (Şüpheli), Frantzdy Pierrot (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Martin Georgiev (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hakim Sahabo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Christos Alexiou (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

İkili Rekabet
0 Shakhtar Donetsk
0 Beraberlik
1 AEK
  • 13.07.2023 AEK 5-0 Shakhtar Donetsk Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) AEK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Shakhtar Donetsk 0, AEK 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Shakhtar Donetsk - AEK maçı ne zaman?

14 Ekim 2026.

Shakhtar Donetsk - AEK maçı saat kaçta?

22:00'da.

Shakhtar Donetsk - AEK maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'da.

Shakhtar Donetsk - AEK maçında hangi oyuncular eksik?

Shakhtar Donetsk'te Maryan Shved, Tymur Puzankov, Denys Tvardovskyi, Prosper Obah; AEK'de Thomas Strakosha, Dereck Kutesa, Frantzdy Pierrot, Martin Georgiev, Hakim Sahabo ve Christos Alexiou eksik.

Shakhtar Donetsk ve AEK'nın ligde kaç puanı var?

Bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

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