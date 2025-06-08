SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, gözünü Bertuğ Yıldırım'a dikti!

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes forması giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna katmak istiyor.

Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, gözünü Bertuğ Yıldırım'a dikti!
Emre Şen
Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da gösterdiği başarılı performansla Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı. İki yıllığına Ukrayna temsilcisine imzayı atan 38 yaşındaki teknik adam, transferde gözünü Fransa’ya çevirdi.

ARDA TURAN ÇOK İSTİYOR

Screenshot_2

Arda Turan ve ekibi, Fransa Ligue 1 temsilci Rennes’de forma giyen 22 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım için kolları sıvadı. Ukrayna ekibinde transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Bertuğ için gelecek hafta temasların devam edeceği belirtilirken, genç teknik adamın milli oyuncuyu ön hatta çok istediği öğrenildi.

Shakhtar Donetsk’in kadrosuna katmak istediği Bertuğ Yıldırım, bu sezon İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’ye kiralanmıştı. Milli futbolcu Getafe formasıyla 27 maçta süre alırken, 3 gol ve 1 asist yaptı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD-Türkiye maçında ilginç pankart!ABD-Türkiye maçında ilginç pankart!
Arda Güler kariyerinin en ilginç golünü attı! Kendisi bile inanamadı...Arda Güler kariyerinin en ilginç golünü attı! Kendisi bile inanamadı...
Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan Bertuğ Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

Ferdi Zeyrek'in kızından çarpıcı iddia! "Bunun adı insanların canını hiçe saymaktır"

İstanbul'da kalanlar oraya akın etti! "Nefes almakta zorlanıyoruz"

İstanbul'da kalanlar oraya akın etti! "Nefes almakta zorlanıyoruz"

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

Galatasaray'da Osimhen'in yerine bir başka dünya yıldızı geliyor! İngiliz deviyle görüşmelere başlandı...

ABD-Türkiye maçında çok ilginç an! Karşılaşma başlayalı henüz saniyeler olmuştu...

ABD-Türkiye maçında çok ilginç an! Karşılaşma başlayalı henüz saniyeler olmuştu...

Resmi teklif yapıldı. Tam 10 milyon Euro!

Resmi teklif yapıldı. Tam 10 milyon Euro!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.