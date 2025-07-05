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Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, ilk maçı sonrası itirafta bulundu! "Bu kadarını beklemiyordum"

Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, dün yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Hazırlık maçında sahadan 1-0 galip ayrılan Arda Turan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Shakhtar Donetsk'te Arda Turan, ilk maçı sonrası itirafta bulundu! "Bu kadarını beklemiyordum"
Emre Şen

Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibinin başında ilk maçına çıktı. HNK Gorica'yı 1-0 yenerek Shakhtar macerasına galibiyetle başlayan Arda Turan, karşılaşma sonrası takımı hakkında konuştu.

"SAHADA İSTEDİĞİM HER ŞEYİ ÇOK GÖRDÜM"

Shakhtar Donetsk te Arda Turan, ilk maçı sonrası itirafta bulundu! "Bu kadarını beklemiyordum" 1

Maç sonrası konuşan Arda Turan, "Bugün oyuncular çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Sahada istediğim her şeyi çok gördüm. Tabii ki, uzun bir aradan sonra yeni ilkeler getirmeye çalışıyoruz, oyunlarını daha dinamik hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün baskı, topa sahip olma, hücumda verimlilik. " dedi.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

Shakhtar Donetsk te Arda Turan, ilk maçı sonrası itirafta bulundu! "Bu kadarını beklemiyordum" 2

Arda Turan, takımın performansına şaşırdığını ifade ederek, "Her şeyden çok memnunum. Harika bir tepki gösterdiler. Bravo! Bu kadarını beklemiyordum, beni çok hoş bir şekilde şaşırttılar." açıklamasını yaptı.

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Shakhtar Donetsk Arda Turan
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