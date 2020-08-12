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Shakhtar Donetsk ve Sevilla yarı finalde

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 12.08.2020 07:39 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ve Sevilla tur atlayan takımlar oldu. Veltins-Arena'da oynanan Shakhtar Donetsk - Basel mücadelesini İngiliz hakem üçlüsü Michael Oliver, Stuart Burt ve Simon Bennett yönetti. İsviçre temsilcisi Basel'i 4-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Müzesinde 5 UEFA Avrupa Ligi kupası bulunan İspanyol ekibi Sevilla, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı 88. dakikada Lucas Ocampos'un golüyle 1-0 mağlup etti ve yarı final biletini aldı.

Shakhtar Donetsk ve Sevilla yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve İspanya'nın Sevilla takımları, yarı finale yükseldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Shakhtar Donetsk, Marlos Bonfim'in asistinde Junior Moraes ile henüz 2. dakikada öne geçti. Baskısını sürdüren Ukrayna ekibi 22. dakikada gene Marlos Bonfim'in asistinde bu kez Taison ile farkı 2'ye çıkardı. Maçta ilk yarı Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıda Basel oyuna denge getirmek için çabalasa da Shakhtar Donetsk, 75. dakikada Alan Patrick'in penaltı golü ile farkı 3'e çıkardı. Farkı açmanın verdiği rahatlıkla ataklarını da arttıran Shakhtar, 88. dakikada Dodo'nun golüyle durumu 4-0 yaptı. 90+2. dakikada Wolfswinkel, Basel'in tek golünü attı ve mücadele 4-1 sona erdi.

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Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finaldeki yerini aldı. Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 17 Ağustos Pazartesi günü Inter ile karşılaşacak.

SEVİLLA SON DAKİKADA TURLADI

MSV Arena'da oynanan Wolverhampton - Sevilla mücadelesini İtalyan hakem üçlüsü Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yönetti. Çekişmeli geçen maçın 13. dakikasında Wolverhampton kazandığı penaltı ile önemli bir fırsat elde etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Raul Jimenez bu fırsatı değerlendiremedi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı.

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İkinci yarının son dakikalarına kadar mücadelede gol sesi çıkmazken, 88. dakikada Ever Banega'nin asistinde Lucas Ocampos ağları sarsarak, takımına yarı final biletini aldırdı. UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu. Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü oynanacak.

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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu'nda Inter ve Manchester United'ın ardından Shakhtar Donetsk ve Sevilla yarı finale çıkan takımlar oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: AA / İHA

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