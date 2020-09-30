Shakila adlı bir kadın, Victor Wanyama ile 5.000 pound karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi!

Instagram'da canlı yayına katılan Shakila adlı bir kadın aralarında bir futbolcunun da olduğu ünlü kişilerle birlikte olduğunu açıkladı.

19 yaşındaki genç kadın Şimdilerde Amerika'da futbol hayatını sürdüren Tottenham'ın eski yıldızı Victor Wanyama ile 5000 pound karşılığında birlikte olduğunu açıkladı.Bu itiraf videodaki diğer kişiyi de şok ederken kısa sürede sosyal medyada yayıldı.Genç kızın verdiği isimler Kenyalı ünlülerden oluşurken adı geçen ünlü şarkıcı Khaligraph Jones hemen duruma tepki gösterdi.

"ALKOL ETKİSİNDEYDİM"

Bunun üzerine genç kadın o açıklamayı alkol etkisi altında yaptığını ama Jones dışındaki isimlerin doğru olduğu belirtti.Kısa süre sonra ise Wanyama uzun bir metin yayınlayarak açıklama yaptı.

YALANLAMA GELDİ

29 yaşındaki futbolcu açıklamasında çok sert ifadeler kullanırken olayı kesin dille yalanladı.Wanyama açıklamasında, "Söz konusu videodaki ifadeler benim itibarımı zedeleme amacı taşıyan yalan, uydurulmuş ve aşağılayıcı ifadelerdir. dedi.19 yaşındaki kadınla asla tanışmadığını belirten Wanyama, hem kadına hem de videonun sahibine dava açtığını duyurdu.