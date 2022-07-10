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Shakira'dan ayrılan Gerard Pique'nin dünyası başına yıkıldı!

10.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Gerard Pique, yeni sezona dağınık bir şekilde başlıyor. 35 yaşındaki İspanyol futbolcu, bu yazın başında çalkantılı geçen hayatında, aldatma haberlerinden sonra 12 yıldır birlikte olduğu Shkaria ile ayrılmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli yıldız için ayrıca yolsuzluk haberleri de ortaya çıkmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Pique için ayrılık çanları çalıyor...

Shakira'dan ayrılan Gerard Pique'nin dünyası başına yıkıldı!
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Son dakika haberleri: Dünyaca ünlü sanatçı Shakira ile ayrılan Gerard Pique, Barcelona ile yeni bir sezona başlıyor. Katalan ekibinin tecrübeli stoperinin kupa kazanmadan biten geçen yılın ardından teknik direktör Xavi Hernandez ile çalışacağı yeni sezon öncesinde fiziksel olarak yaşadığı problem göze çarpıyor.

Gerard Pique'nin Shakira ile hayat arkadaşlığını sonlandırması, futbol kariyerini de sarstı.

XAVI ARTIK GÜVENMİYOR

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Marca'nın haberine göre; Pique, özel hayatında yaşadığı olaylar nedeniyle Xavi'nin güvenini yitirdi.

FİZİKSEL OLARAK DÜŞÜŞ YAŞADI

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Geçirdiği sakatlık nedeniyle sezon öncesi hazırlıklara başlayamayan İspanyol futbolcu, birkaç haftadır sahalardan uzak kalması nedeniyle fiziksel olarak düşüş yaşadığı belirtildi.

AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR

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Özellikle Chelsea'den ayrılan Andreas Christensen'in transfer edilmesinin ardından Pique için ayrılık çanlarının çaldığı ifade edildi.

BAŞKAN SAHİP ÇIKTI

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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Shakira'dan ayrılmasının ardından adı gündemden düşmeyen savunma oyuncusu Gerard Pique'yi destekledi.

"XAVI DEĞERLENDİRECEK"

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Pique'nin yeni sezona motive olduğunu dile getiren Laporta, "Gerard Pique çok iyi bir sezon geçirmek istediği konusunda net. Ben onu öyle görüyorum. Xavi onu teknik açıdan değerlendirecek. Çok motive olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

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Shakira Aldatma ayrılık barcelona son dakika haberleri
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