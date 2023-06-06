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Shakira ile Lewis Hamilton arasında aşk iddiası! Eli belinde poz

06.06.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Pique ile 11 yıllık ilişkisi ihanet sebebiyle biten şarkıcı Shakira, İngiliz F1 pilotu Lewis Hamilton ile yakınlaştı. İkilinin birden fazla kez birlikte görüntülenmesi, aşk iddialarını güçlendirdi.

Shakira ile Lewis Hamilton arasında aşk iddiası! Eli belinde poz

Ünlü şarkıcı Shakira son dönemde özel hayatıyla gündemde. İddialara göre şarkıcı Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton arasında aşk mı başladı. İkilinin hafta sonu Barcelona'da yapılan F1 yarışının ardından birkaç arkadaşıyla birlikte akşam yemeğinde görülmesi, ilişki söylentilerini güçlendirdi.

38 yaşındaki Lewis'in ikinci olduğu yarış sonrası, aralarında Sudan asıllı Kanadalı şarkıcı Şair Mustafa, Fai Khadra ve tabii Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile birlikte yemeğe gittiği öğrenildi.

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Şair Mustafa'nın Instagram hikâyesi olarak paylaştığı fotoğrafta, Hamilton'ın kolunu Shakira'nın beline dolaması gözlerden kaçmadı.

İkilinin geçtiğimiz ay da teknede birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirdi.
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Shakira Lewis Hamilton yaşında

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