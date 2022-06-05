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Shakira Pique ile ayrılır ayrılmaz Chris Evans’ı takibe aldı!

05.06.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz" açıklaması yapan Shakira ve Pique gündemden düşmüyor. Şarkıcı Shakira ayrılık haberleri gündeme düştükten kısa süre sonra Instagram’da Chris Evans’ı takibe alınca sosyal medya yıkıldı.

Shakira Pique ile ayrılır ayrılmaz Chris Evans’ı takibe aldı!

Gerard Pique ve Shakira, 11 yıllık ilişkisini bitirdi. İhanet iddialarının ardından Gerard Pique ile birlikteliğini sonlandıran Shakira cephesinden konuyla ilgili ilk sözler geldi. Ünlü şarkıcı, menajeri aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Pique'den ayrılır ayrılmaz ise ilginç bir hamle yaptı.

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Shakira, aldatılma haberlerinden kısa bir süre sonra Instagram’da Chris Evans’ı takibe aldı. Nam-ı diğer Captain America, Shakira’nın takibine vakit kaybetmeden karşılık verince dış magazin kulisleri aşk iddialarıyla çalkalanmaya başladı.

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Shakira Evans sonrası da durmadı ve yakışıklı isimleri takip etti.

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Shakira
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