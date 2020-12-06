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Shakira yeni klibiyle 80'lere döndü

06.12.2020 10:44 | Son Güncelleme:
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Shakira yeni klibiyle 80'lere döndü

Shakira, Black Eyed Pea müzik grubuyla işbirliği yaptığı Girl Like Me adlı şarkının klibiyle 1980'li yıllar havası yaşattı.

Shakira, Black Eyed Pea ile birlikte seslendirdiği Girl Like Me adlı şarkısı için çekilen klip için kamera karşısına geçti.

43 yaşındaki Latin şarkıcı, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte, 1980'li yılların egzersiz kıyafetlerini kelimenin tam anlamıyla yıllar öncesinden günümüze taşıdı.

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Tekerlekli patenleri, mayoları, tozlukları, bileklikleri ve saç bantlarıyla 1980'lerde öncülüğünü Jane Fonda'nın yaptığı egzersiz modasını geri getiren klibin geçmişi 12 yıl öncesine dayanıyor.

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Black Eyed Peas grubundan will.i.am, Youtube'da yayınlanan videoya yaptığı yorumda o süreci anlattı: "Bilmeyenler için... 2008'de Shakira stüdyoma geldi ve Girl Like Me üzerinde çalıştık. Bu şarkı şimdi piyasaya çıktığı için çok mutluyum. Bu şarkının çok farklı versiyonlarını yaptım, şimdi en doğrusunu bulduk. Ve şimdi video burada" diye yazdı.

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will.i.am mesajını "Teşekkürler Shakira... Seninle çalışmayı seviyorum" diye bitirdi.

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