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Shameeka'nın gol sevinci maça damga vurdu

07.12.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez karşı karşıya geldi. Mücadelenin 5. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kalırken, sarı-lacivertlilerin mücadelede 7-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Fishley Shameeka attığı 3 golle maça damga vururken kadın futbolunda derbi tarihinin ilk hat-trick yapan futbolcusu oldu. Shameeka'nın gol sevinci sosyal medyada olay oldu.

Shameeka'nın gol sevinci maça damga vurdu

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler tarihi farka koştu.

CRESPO'NUN GOL SEVİNCİNİ TEKRARLADI

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  1. dakikada Galatasaray, Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve oyundan düştü. Sarı-lacivertlilerde ilk 45 dakikada 3 gol atan Shameeka, kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu olurken gol sevinci dikkat çekti. İngiliz futbolcu, Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı'nda Crespo'nun Galatasaray'a attığı gol sonrası kulaklarını kapadığı sevinci tekrarladı.


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