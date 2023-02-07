SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Shane Larkin'den depremzedelere destek!

Shane Larkin'den depremzedelere destek!

07.02.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, ismini taşıyan vakfa yapılacak tüm bağışların, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için kullanılacağını bildirdi.

Shane Larkin'den depremzedelere destek!

ABD asıllı milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgedeki birçok insan, olumsuz koşullarda çok zor günler geçiriyor. Bu tarz durumlarda yapabileceğimiz en iyi şeyin birlik olmak olduğuna inanıyorum. Birçoğumuz fiziksel olarak orada bulunmak istesek de maalesef bulunamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Larkin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Böyle bir durumda şunu açıklamak isterim ki Shane Larkin Vakfına yapılacak bağışların tamamı, o bölgede iletişimde olduğumuz ve depremzedeler için çalışan resmi kurumlara koordineli bir şekilde aktarılacaktır. Bu çok büyük bir trajedi fakat birlik içinde, güçlü ve dirayetli olursak bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Lütfen bu trajediden etkilenen insanlarımız için dualarınızı eksik etmeyin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Düverioğlu’nun anneannesi depremde hayatını kaybettiAhmet Düverioğlu’nun anneannesi depremde hayatını kaybetti
Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''Acılı şekilde konuştu! ''Şu an perişan haldeyim''
Güneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyorGüneş'in sözleri tepki çekti! Taraftar o açıklamaları konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
larkin Anadolu Efes ab 10 da, milli basketbolcu

En Çok Okunan Haberler

Hatay’da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler su doldu…

Hatay’da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler su doldu…

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

TFF, ligler için kararını açıkladı!

TFF, ligler için kararını açıkladı!

Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu!

Volkan Demirel, takımını ailelerine kavuşturdu!

Yılmaz Vural acı haberi gözyaşlarıyla duyurdu! "Ahmet'imizi kaybettik"

Yılmaz Vural acı haberi gözyaşlarıyla duyurdu! "Ahmet'imizi kaybettik"

''Mümkünse gideceğim!'' Kayıtsız kalamadı...

''Mümkünse gideceğim!'' Kayıtsız kalamadı...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.