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Shane Larkin'den isim değişikliği açıklaması

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçtikten sonra yeni kimliğindeki isminin farkı olacağı iddialarını yalanladı. Larkin, "İsmimi değiştirdiğim yönündeki haberler yanlış. Doğduğumda aldığım ismimi Türk pasaportumda da devam ettireceğim" dedi.

Shane Larkin'den isim değişikliği açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.

"ADIMI DEĞİŞTİRDİĞİM HABERLERİ YANLIŞ"

Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta, Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.

(AA)

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Shane Larkin anadolu efes

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