Shane Larkin'den isim değişikliği açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.
Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta, Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.
(AA)
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