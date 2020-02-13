Shane Larkin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'daki kabulde konuşan Bakan Kasapoğlu, Larkin'in ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inançlarının tam olduğunu dile getirirken, başarılı basketbolcu Larkin ise böyle bir fırsatın kendisine verildiği için mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

"LARKİN HERKESİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDI"

Larkin'nin rol model bir oyuncu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Larkin, herkesin kabul ettiği bir isim. Euroleague'de üst üste 3 kez en değerli oyuncu seçilmek her babayiğidin harcı değil. İzlenmesi salonda ya da ekranda ayrı keyif veren ender oyunculardan biri. Oyun zekası, çalışkanlığı bunun yanında azmi ve disiplinli karakteriyle rol model bir oyuncu. Spor, birleştiren, dönüştüren, iyileştiren bir olgu. Larkin hem örnek kişiliği hem sporcu performansıyla Anadolu Efes taraftarı başta olmak üzere herkesin teveccühünü kazandı. Anadolu Efes, Avrupa'da bizleri temsil eden takımlarımızdan. Larkin de o takımın dinamosu. Bakanlık olarak basketbolu sevdirmeye, özendirmeye ve teşvik etmeye yönelik önemli çalışmalarımız var. Yeni basketbolcular, yeni dev adamalar yetiştirmeye yönelik. Ben bu anlamda Larkin'in basketbolu sevdiren bir kişi olmasını ayrıca önemli buluyorum" diye konuştu.