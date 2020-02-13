SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Shane Larkin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını aldı

Shane Larkin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını aldı

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.02.2020 15:57 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i makamında kabul ederek, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını verdi.

Shane Larkin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'daki kabulde konuşan Bakan Kasapoğlu, Larkin'in ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inançlarının tam olduğunu dile getirirken, başarılı basketbolcu Larkin ise böyle bir fırsatın kendisine verildiği için mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

"LARKİN HERKESİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDI"

Larkin'nin rol model bir oyuncu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Larkin, herkesin kabul ettiği bir isim. Euroleague'de üst üste 3 kez en değerli oyuncu seçilmek her babayiğidin harcı değil. İzlenmesi salonda ya da ekranda ayrı keyif veren ender oyunculardan biri. Oyun zekası, çalışkanlığı bunun yanında azmi ve disiplinli karakteriyle rol model bir oyuncu. Spor, birleştiren, dönüştüren, iyileştiren bir olgu. Larkin hem örnek kişiliği hem sporcu performansıyla Anadolu Efes taraftarı başta olmak üzere herkesin teveccühünü kazandı. Anadolu Efes, Avrupa'da bizleri temsil eden takımlarımızdan. Larkin de o takımın dinamosu. Bakanlık olarak basketbolu sevdirmeye, özendirmeye ve teşvik etmeye yönelik önemli çalışmalarımız var. Yeni basketbolcular, yeni dev adamalar yetiştirmeye yönelik. Ben bu anlamda Larkin'in basketbolu sevdiren bir kişi olmasını ayrıca önemli buluyorum" diye konuştu.

"AY-YILDIZLI FORMAYI EN GÜZEL ŞEKİLDE LAYIĞIYLA TAŞIYACAĞINA İNANCIMIZ TAM"

Larkin'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlandığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Sadece istatistiklerle değil gönüllerde de zirvede olmak herkese nasip olmaz. Uzun zamandır Larkin'in milli takıma kazandırılmasına dair beklentiler söz konusuydu. Bununla ilgili süreç başlatıldı ve geçen hafta Cumhurbaşkanımızın imzasıyla vatandaşlığı tamamlanmış oldu. Bundan sonra milli formayı giymesine engel yok. Onun takımımıza kazandıracağı sinerji ve heyecanın dev adamlarımızı olimpiyat sürecinde başarıya götüreceğine inanıyorum. Ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde layığıyla taşıyacağına inancımız tam. Larkin'in TC kimlik kartını kendisine taktim edeceğim. Hayırlar getirsin. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

LARKİN: BÖYLE BİR FIRSAT YAKALADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Türkiye'yi benimsediğini dile getiren başarılı basketbolcu Larkin ise, "Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bu ikinci senem. Burası gerçekten ikinci evim gibi çok benimsediğim bir yer oldu. Böyle bir fırsat yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum. Umarım birlikte çok güzel başarılara imza atarız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını verdi. Larkin ise kendisinin ve Bakan Kasapoğlu'nun ismi yazılı olan iki forma hediye etti. Kabule, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ve takım kaptanı Doğuş Balbay katıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
Shane Larkin'den isim değişikliği açıklamasıShane Larkin'den isim değişikliği açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Türkiye Cumhuriyeti anadolu efes Shane Larkin

En Çok Okunan Haberler

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Yılın transfer bombası patlıyor

Yılın transfer bombası patlıyor

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Şok! Ünlü futbolcuda coronavirüs şüphesi

Barcelona'da şoke eden sakatlık

Barcelona'da şoke eden sakatlık

Fatih Terim ve ailesinin acı günü

Fatih Terim ve ailesinin acı günü

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Shane Larkin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını aldı

Shane Larkin kimlik kartını aldı

Shaquielle McKissic, Olympiakos'ta

Beşiktaş'tan Olympiakos'a gitti

Shane Larkin'den isim değişikliği açıklaması

Shane Larkin'den isim değişikliği açıklaması

Ada Yıldızları - Dudullu OSB basketbol maçında hakemlere şok saldırı

Hakemlere şok saldırı

Ufuk Sarıca: Shane Larkin ve Scottie Wilbekin arasında tercih yapmak zor olacak

Larkin ve Wilbekin sözleri

Erdoğan'dan Shane Larkin'e milli forma

Erdoğan'dan Shane Larkin'e milli forma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.