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Shanina Shaik poz vermek için hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Avustralyalı model Shanina Shaik, sevgilisi ve arkadaşlarıyla St.Tropez'de tatil yaparken görüntülendi. Shaik, arkadaşına poz vermek için hazırlanırken objektiflere yansıdı.

Shanina Shaik poz vermek için hazırlandı

14 aylık evliliğini bitirdikten sonra kalbini yeni bir aşka açan Avustralyalı model Shanina Shaik, Fransa'nın gözde tatil bölgesi St.Tropez'de tatiline devam ediyor.

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29 yaşındaki model, önceki gün de kaldıkları otelin havuz başında görüntülendi.

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Bir ara sevgilisi Seyed Payam Mirtorabi'nin yanına uzanıp güneşlenen Shaik daha sonra da eline bir kozmetik ürün alıp cep telefonuna poz verdi.

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Ünlü model, güneşlendikten sonra odasına geçmeden dikkatli bir şekilde üzerine beyaz bir pantolon ile beyaz bir bluz giydi.

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Sonra da eline bir kozmetik ürün aldı ve arkadaşının çektiği cep telefonu pozunu verdi.

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Shaik, sonra da bu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Shaik, 2018 yılının mayıs ayında DJ Ruckus ile Bahamalar'da gösterişli bir plaj düğünüyle evlendi. Fakat evlilikleri sadece 14 ay sonra bitti.

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