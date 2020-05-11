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Shaq: "Sezonu iptal edin gitsin..."

NBA HABERLERİ  | 11.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA'in sezonu iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Shaq: "Sezonu iptal edin gitsin..."

NBA efsane isimlerinden Shaquille O'Neal, NBA'in sezonu iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Birçok basketbolsever 2019-20 NBA sezonunun geri döndüğünü görmek istiyor ve oyuncular sahaya geri dönüp, son aşamasında olan normal sezonu bitirmek için istekli görünüyorlar.

Ancak, herkes askıya alınan sezona devam etmenin en iyi fikir olduğuna ikna olmamış durumda. Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal da bu insanlardan biri.

New York Post'tan Zach Braziller ile yaptığı telefon görüşmesinde Shaq, NBA'in sezonu bitirmesi gerektiğine inandığını belirtti ve sebep olarak da, hem oyuncuların, hem de taraftarların güvenliği konusunda endişelerini konuştu:

"Sezonu iptal etmeliyiz, oyuncuların ve insanların güvenliğini önemsemeye devam etmeliyiz, hükümetin bu şeyden sonsuza kadar nasıl kurtulacaklarını çözmesine izin vermeliyiz. Şu ifadeyi duymaktan nefret ediyorum; 'sezon dönecek, geri dönecek.'"

"İptal edin işte. Şimdi geri dönmeye çalışıp bir oyuncu olarak playoffları aceleye getirmek? Bu sene kazanan herhangi bir takımın yanında bir yıldız işareti olacak. Saygı görmeyecekler. Ya aniden şampiyonluk iddiası olmayan bir takım, yeni playoff formatıyla kazanırsa? Kimse buna saygı göstermez. Yani, iptal edin. Seyircilerin ve insanların güvenliği konusunda endişelenin. Gelecek yıl geri gelin."

"OYUNCULARI ANLIYORUM, AMA..."

Shaq, özellikle şampiyonluk için yarışan NBA oyuncularının, çok çalıştıkları için işi bitirmeleri gerektiğini hissettiklerini anladığını belirtse de, belirttiği görüşlerinin arkasında olduğunu ekledi:

"Bakın, oyuncuların nasıl hissettiğini anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ama bu sene bunu işi bitiren herhangi bir takımın, kazandığı şampiyonluğun yanında bir yıldız işareti olacak."

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