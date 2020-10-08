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Shaqiri'nin ikinci testi negatif çıktı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.10.2020 20:33 | Son Güncelleme

İsviçre Futbol Federasyonu, ilk koronavirüs testi pozitif çıkan Xherdan Shaqiri'nin 2. testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Shaqiri'nin ikinci testi negatif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

İsviçre Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncuya yapılan ikinci Kovid-19 testin sonucu negatif çıktı.

Shaqiri'nin, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesinde yer alacağı belirtildi.

Oyuncunun milli takım kampında 2 gün önce rutin kontrolleri sırasında yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

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