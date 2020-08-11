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Sharon Stone: Boğazım kesildi, yıldırım çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 15:25 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone, üç kez ölümle burun buruna geldiğini açıkladı. Yıllar önce felç geçiren Stone, boğazının kesildiğini ve kendisine yıldırım çarptığını söyledi.

Sharon Stone: Boğazım kesildi, yıldırım çarptı

Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan ve Hollywood’un unutulmaz isimleri arasına giren ünlü oyuncu Sharon Stone çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan 62 yaşındaki Stone, üç kez ölüm tehlikesi atlattığını anlattı. Stone ilk deneyimini, “14 yaşımdayken bir çamaşır ipiyle boynum kesildi” sözleriyle anlattı.

Stone başına gelen ikinci korkunç olayın yıldırım düşmesi olduğunu ifade ederken, “Evde kendi kuyumuz vardı. Su dolduruyordum ve elim tulumbanın üzerindeydi. Kuyuya yıldırım düşünce sudan elektrik akımı yayıldı. Yerden havalandım, mutfağın diğer ucuna savruldum. Annem yüzüme vurarak beni ayılttı” dedi.

Stone, 2001 yılında felç geçirmiş, yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak beyaz perdeye dönmüştü.

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