She-Hulk dizisinin konusu nedir? She Hulk: Attorney at Law dizisinin oyuncuları kimler?

Merakla takip edilen She-Hulk: Attorney at Law dizisi sonunda yayın hayatına başladı. Marvel evreninin parçası olan ifade edilen dizi 9 bölümden oluşmakta. Peki She-Hulk: Attorney at Law dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW KONUSU NEDİR?

Dizide Jennifer Walters, sıradan hayatı olan bir avukattır. Fakat bir gün kaza geçirir ve sonrasında kuzeni Bruce Banner'dan kan alınır. Bruce Banner'ın kan nakliyle beraber süper güçleri, artık kuzenine geçecektir. Walters da kendi zekası ve özgüvenini kullanacak ve elindeki bu gücü en üst seviyelere kadar taşıyacaktır.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW OYUNCULARI KİMLER?

Söz konusu dizinin oyuncu kadrosunda bulunan isimler şöyle:

-Tatiana Maslany,

-Mark Ruffalo,

-Tim Roth,

-Benedict Wong,

-Ginger Gonzaga,

-Josh Segarra,

-Jameela Jamil,

-Jon Bass

-Renée Elise Goldsberry.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Marvel Studios tarafından üretilmiş olan sekizinci Disney Plus serisi filmi, 17 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Disney+'ta yayınlanıyor.

