MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. She-Hulk dizisinin konusu nedir? She Hulk: Attorney at Law dizisinin oyuncuları kimler?

She-Hulk dizisinin konusu nedir? She Hulk: Attorney at Law dizisinin oyuncuları kimler?

19.08.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

She-Hulk: Attorney at Law dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 17 Ağustos tarihi itibariyle izleyici ile buluşan dizinin ayrıntıları sorgulanmaya başlandı. Peki She-Hulk: Attorney at Law dizisinin konusu nedir? She Hulk oyuncuları kimler? İşte hakkında merak edilenler...

She-Hulk dizisinin konusu nedir? She Hulk: Attorney at Law dizisinin oyuncuları kimler?

Merakla takip edilen She-Hulk: Attorney at Law dizisi sonunda yayın hayatına başladı. Marvel evreninin parçası olan ifade edilen dizi 9 bölümden oluşmakta. Peki She-Hulk: Attorney at Law dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW KONUSU NEDİR?

Dizide Jennifer Walters, sıradan hayatı olan bir avukattır. Fakat bir gün kaza geçirir ve sonrasında kuzeni Bruce Banner'dan kan alınır. Bruce Banner'ın kan nakliyle beraber süper güçleri, artık kuzenine geçecektir. Walters da kendi zekası ve özgüvenini kullanacak ve elindeki bu gücü en üst seviyelere kadar taşıyacaktır.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW OYUNCULARI KİMLER?

Söz konusu dizinin oyuncu kadrosunda bulunan isimler şöyle:

-Tatiana Maslany,
-Mark Ruffalo,
-Tim Roth,
-Benedict Wong,
-Ginger Gonzaga,
-Josh Segarra,
-Jameela Jamil,
-Jon Bass
-Renée Elise Goldsberry.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Marvel Studios tarafından üretilmiş olan sekizinci Disney Plus serisi filmi, 17 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Disney+'ta yayınlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli olduSevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu
Atiye'den film gibi itiraf! Ceyda Düvenci ne diyeceğini bilemedi Atiye'den film gibi itiraf! Ceyda Düvenci ne diyeceğini bilemedi
Süper mini etekli müşterisiyle Çılgın Dondurmacı'nın yeni videosuSüper mini etekli müşterisiyle Çılgın Dondurmacı'nın yeni videosu
Anahtar Kelimeler:
Hulk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...

Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.