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Sheffield United'ta futbolcular indirimi kabul etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.04.2020 12:03 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Sheffield United'ta, yönetimin oyuncuların maaşında indirime gitmesi için yaptığı teklif, oyuncular tarafından kabul edildi. Futbolcuların maaşlarında yüzde 10'luk bir indirim olacak. Bu anlaşmayla Sheffield United, oyuncularla indirim konusunda anlaşan 4. Premier Lig ekibi oldu.

Sheffield United'ta futbolcular indirimi kabul etti

Koronavirüs nedeniyle dünya futbolunda ekonomik kriz yaşanırken, kulüpler önlem amaçlı olarak futbolcuların maaşlarında indirime gitmesi için tekliflerde bulunuyor.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ta forma giyen futbolcular, yönetimin yaptığı yüzde 10'luk maaş indirimi teklifini kabul etti. Futbolcular önümüzdeki 6 ay boyunca maaşlarını yüzde 10 kesintili olarak alacak. Teknik Direktör Chris Wilder ve antrenörler de dahil olmak üzere bütün takım indirimi kabul ederken, Sheffield United'ın İngiltere Premier Lig'de en düşük maaşlı oyunculardan kurulu takım olması da dikkat çekti.

Southampton, West Ham United ve Arsenal'ın ardından futbolcularla anlaşmaya varan 4. Premier Lig ekibi olan Sheffield United'ta takımın en fazla maaş alan ismi Phil Jagielka. Haftalık 50 bin Pound kazanan yıldız oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona erecek. Buna karşın sözleşmesi bitene kadar haftalık 45 bin Pound alacak. Haftada 4 bin Pound kazanan George Baldock'un ücreti 3600 Pound'a, haftada 3 bin Pound kazanan Keen Bryan'ın maaşı ise haftada 2 bin 700 Pound'a gerileyecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Sheffield United

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