Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi düzenlendi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda heyecan, Bodrum'da başlayacak.
Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçen sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen Bodrum Rallisi, bu sezon şampiyonanın açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.
Aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, Bodrum Belediye Meydanı'nda start seremonisine katıldı.
Meydandan tek tek çıkış yapan yarış araçları, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarışacağı şampiyonada pilotlar, altı farklı özel etabı ikişer kez geçecek.
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