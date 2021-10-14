Sheraton İstanbul City Center'a Dünya lüks Ödülleri'nden 2 ödül birden

İSTANBUL (AA)- İstanbul Beyoğlu'nda konumlanan Sheraton İstanbul City Center, dünya çapında lüks sektörünün en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Dünya Lüks Otel Ödülleri’nde “Lüks Konferans & Etkinlik Oteli” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sheraton Istanbul City Center’dan yapılan açıklamaya göre, Sheraton Istanbul City Center’da bulunan, misafirlerine sunduğu ızgarada ve tuğla fırında yapılan geleneksel Türk yemekleriyle ve oryantal dokunuşların hakim olduğu atmosferiyle The Souq İstanbul, Dünya Lüks Otel Ödülleri’nde "Türk Mutfağı" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

4 haftalık bir süre boyunca 300 binden fazla uluslararası gezginin oylarıyla kazananların belirlendiği Dünya Lüks Otelleri Ödülleri'nde "Lüks Konferans & Etkinlik Oteli" ve "Türk Mutfağı" kategorisi ödüllerinin kazananı Sheraton İstanbul City Center ve The Souq İstanbul oldu.

800 kişi kapasiteli 7 adet toplantı ve etkinlik alanı, gün ışığı alan ve bahçeye açılan toplantı odaları ile Sheraton İstanbul City Center, birbirinden prestijli markaların dünya çapında ses getiren etkinliklerine ve iş toplantılarına ev sahipliği yapıyor. The Souq İstanbul ise Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini konuklarına sunuyor.

