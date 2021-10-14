YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sheraton İstanbul City Center'a Dünya lüks Ödülleri'nden 2 ödül birden

Sheraton İstanbul City Center'a Dünya lüks Ödülleri'nden 2 ödül birden

14.10.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sheraton İstanbul City Center'a Dünya lüks Ödülleri'nden 2 ödül birden

İSTANBUL (AA)- İstanbul Beyoğlu'nda konumlanan Sheraton İstanbul City Center, dünya çapında lüks sektörünün en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Dünya Lüks Otel Ödülleri’nde “Lüks Konferans & Etkinlik Oteli” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sheraton Istanbul City Center’dan yapılan açıklamaya göre, Sheraton Istanbul City Center’da bulunan, misafirlerine sunduğu ızgarada ve tuğla fırında yapılan geleneksel Türk yemekleriyle ve oryantal dokunuşların hakim olduğu atmosferiyle The Souq İstanbul, Dünya Lüks Otel Ödülleri’nde "Türk Mutfağı" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

4 haftalık bir süre boyunca 300 binden fazla uluslararası gezginin oylarıyla kazananların belirlendiği Dünya Lüks Otelleri Ödülleri'nde "Lüks Konferans & Etkinlik Oteli" ve "Türk Mutfağı" kategorisi ödüllerinin kazananı Sheraton İstanbul City Center ve The Souq İstanbul oldu.

800 kişi kapasiteli 7 adet toplantı ve etkinlik alanı, gün ışığı alan ve bahçeye açılan toplantı odaları ile Sheraton İstanbul City Center, birbirinden prestijli markaların dünya çapında ses getiren etkinliklerine ve iş toplantılarına ev sahipliği yapıyor. The Souq İstanbul ise Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini konuklarına sunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
Sokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılarSokak ortasında dehşeti yaşadı! Kıyafetlerini yırtarak üzerine koşup, demir soplarla linç etmeye çalıştılar
Silivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştuSilivri'de itfaiyeciler emeklilik yemeğinde buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:55
İkindi
16:00
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren 5 öğrenci son yolculuklarına uğurlandı

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı" inşaatında son aşamaya gelindiğini açıkladı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.