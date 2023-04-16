Sherlock Holmes filmi konusu nedir? Sherlock Holmes oyuncuları kimler? Robert Downey Jr. efsanesi bu akşam Beyaz TV'de!

Sherlock Holmes, dedektik hikayesi severler tarafından araştırılıyor. Arthur Conan Doyle tarafından 1854 yılında yaratılan ve dünyanın en çok bilinen kurgusal dedektifleri arasında yer alan Sherlock Holmes'den esinlenen film, 2009 yılı Aralık ayında vizyona girdi. Sherlock Holmes filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Sherlock Holmes filmi konusu nedir? Sherlock Holmes filmi oyuncuları kim? İşte filmle ilgili detaylar...

SHERLOCK HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arthur Conan Doyle'un efsane dedektif karakteri Sherlock Holmes’ün modern tekniklerle hazırlanmış bu filminin konusu şöyle ilerliyor: Dövüş tekniklerini, efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes ve ortağı Watson, yine şaşırtıcı biçimde zeka unsurları içeren bir senaryoda, ülkesini yokedebilecek bir tehlikeye karşı savaşma kararı alırlar. Holmes’un vazgeçilmez belalı aşkı Irene Adler de senaryo içinde yine boy gösteriyor.

SHERLOCK HOLMES OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr. - Sherlock Holmes

Jude Law - Dr. Watson

Rachel McAdams - Irene Adler

Mark Strong - Lord Blackwood

Kelly Reilly - Mary Morstan

Eddie Marsan - Müfettiş Lestrade

William Hope - John Standish

Hans Matheson - Lord Coward

SHERLOCK HOLMES FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sherlock Holmes filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.

