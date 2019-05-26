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Shinji Kagawa, Beşiktaş'a veda etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.05.2019 18:32 | Son Güncelleme

Devre arasında Borussia Dortmund'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Shinji Kagawa, gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymeyeceğini açıkladı. Kagawa taraftarlar için veda mesajı paylaştı.

Shinji Kagawa, Beşiktaş'a veda etti

Shinji Kagawa, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. Japon yıldız mesajında, "Beşiktaş taraftarları, desteğiniz çok için çok teşekkürler. Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim kadar katkıda bulunamadığım için üzgünüm. Kulüpteki arkadaşlarım, çalışanlar ve taraftarlarla birlikte Türkiye'deki güzel anılarım olacak. Kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım. Anlayışınız ve desteğiniz için minnettarım." ifadelerini kullandı.

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shinji kagawa Beşiktaş

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