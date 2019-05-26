Shinji Kagawa, Beşiktaş'a veda etti

Shinji Kagawa, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. Japon yıldız mesajında, "Beşiktaş taraftarları, desteğiniz çok için çok teşekkürler. Şampiyonluğu kaçırdığımız ve takıma istediğim kadar katkıda bulunamadığım için üzgünüm. Kulüpteki arkadaşlarım, çalışanlar ve taraftarlarla birlikte Türkiye'deki güzel anılarım olacak. Kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım. Anlayışınız ve desteğiniz için minnettarım." ifadelerini kullandı.
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