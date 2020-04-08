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Shota'dan ilginç röportaj: 'Prezervatifle sex gibidir'

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.04.2020 19:33 | Son Güncelleme

Shota Arveladze, Koronavirüs salgını süresinde karantina günleri ve futbola dair çarpıcı bir röportaj verdi.

Shota'dan ilginç röportaj: 'Prezervatifle sex gibidir'

Türkiye'de teknik direktörlük yaptıktan sonra Özbekistan'a çalışmaya giden Shota Arveladze, Vicecom'a çarpıcı bir röportaj verdi.

"HEPİMİZ İSTANBUL'DAYIZ"

Shota, "Astımım olduğu için çok dikkatli olmalıyım. Ancak şu anda her şey yolunda. Hepimiz İstanbul'dayız. Kasımpaşa'da çalıştığım dönemde bir ev almıştım. Taşkent'ten özel jetle gelebildim. Çünkü neredeyse hiç tarifeli uçak kalmadı. Vaktimi kitap okuyarak, film izleyerek geçiriyorum. Eşim ve çocuklarımla değerlendiriyorum. Bazen instagram turu atıyorum. Geçmişe ait futbol videolarını izliyorum. Eğlenceli ve nostaljik videolar gerçekten. Ancak konsantre olamıyorum bazen." dedi.

"9 AY SONRA DOĞUM PATLAMASI OLABİLİR"

Shota, "Bu salgın derin izle bırakacak. Birbirimize daha çok yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi yeni yeni yardımlaşmaya başladık. İnsanlar çok bencil olmuştu. Ben bunu bir uyandırma çağrısı olarak görüyorum. Hayat sosyal medyada para kazanmak veya çok fazla fav almak değildir. Evde sevdiklerinize zaman ayırın. Gerçi şimdi herkes evde olduğuna göre 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olabilir. Ya da bu kriz uzarsa boşanmalar aratabilir." ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTAN'DA YAŞAM NASILDI?

Shota, "Taşkent, kalabalık bir şehir ve aynı zamanda çok güvenli. Burada suç oranları düşük. Yeşil alan fazla. Bir vaha gibi. Bazen çok sıcak olabiliyor. Hollanda'daki birçok insan Özbekistan'ı tanımıyor olabilir ama burası güzel bir şehir. Futbol hakkında da çok sık konuşuruz. Mesela geçmişten beri hep şunu derim. Suni çimde oynamak, prezervatifle seks yapmak gibidir. Suni içimin hiçbir şey olmadığını kabul etmiştik zamanında." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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