Shota'dan ilginç röportaj: 'Prezervatifle sex gibidir'

Türkiye'de teknik direktörlük yaptıktan sonra Özbekistan'a çalışmaya giden Shota Arveladze, Vicecom'a çarpıcı bir röportaj verdi.

"HEPİMİZ İSTANBUL'DAYIZ"

Shota, "Astımım olduğu için çok dikkatli olmalıyım. Ancak şu anda her şey yolunda. Hepimiz İstanbul'dayız. Kasımpaşa'da çalıştığım dönemde bir ev almıştım. Taşkent'ten özel jetle gelebildim. Çünkü neredeyse hiç tarifeli uçak kalmadı. Vaktimi kitap okuyarak, film izleyerek geçiriyorum. Eşim ve çocuklarımla değerlendiriyorum. Bazen instagram turu atıyorum. Geçmişe ait futbol videolarını izliyorum. Eğlenceli ve nostaljik videolar gerçekten. Ancak konsantre olamıyorum bazen." dedi.

"9 AY SONRA DOĞUM PATLAMASI OLABİLİR"

Shota, "Bu salgın derin izle bırakacak. Birbirimize daha çok yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi yeni yeni yardımlaşmaya başladık. İnsanlar çok bencil olmuştu. Ben bunu bir uyandırma çağrısı olarak görüyorum. Hayat sosyal medyada para kazanmak veya çok fazla fav almak değildir. Evde sevdiklerinize zaman ayırın. Gerçi şimdi herkes evde olduğuna göre 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olabilir. Ya da bu kriz uzarsa boşanmalar aratabilir." ifadelerini kullandı.