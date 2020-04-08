Shota'dan ilginç röportaj: 'Prezervatifle sex gibidir'

Türkiye'de teknik direktörlük yaptıktan sonra Özbekistan'a çalışmaya giden Shota Arveladze, Vicecom'a çarpıcı bir röportaj verdi.
Shota, "Astımım olduğu için çok dikkatli olmalıyım. Ancak şu anda her şey yolunda. Hepimiz İstanbul'dayız. Kasımpaşa'da çalıştığım dönemde bir ev almıştım. Taşkent'ten özel jetle gelebildim. Çünkü neredeyse hiç tarifeli uçak kalmadı. Vaktimi kitap okuyarak, film izleyerek geçiriyorum. Eşim ve çocuklarımla değerlendiriyorum. Bazen instagram turu atıyorum. Geçmişe ait futbol videolarını izliyorum. Eğlenceli ve nostaljik videolar gerçekten. Ancak konsantre olamıyorum bazen." dedi.
Shota, "Bu salgın derin izle bırakacak. Birbirimize daha çok yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi yeni yeni yardımlaşmaya başladık. İnsanlar çok bencil olmuştu. Ben bunu bir uyandırma çağrısı olarak görüyorum. Hayat sosyal medyada para kazanmak veya çok fazla fav almak değildir. Evde sevdiklerinize zaman ayırın. Gerçi şimdi herkes evde olduğuna göre 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olabilir. Ya da bu kriz uzarsa boşanmalar aratabilir." ifadelerini kullandı.
Shota, "Taşkent, kalabalık bir şehir ve aynı zamanda çok güvenli. Burada suç oranları düşük. Yeşil alan fazla. Bir vaha gibi. Bazen çok sıcak olabiliyor. Hollanda'daki birçok insan Özbekistan'ı tanımıyor olabilir ama burası güzel bir şehir. Futbol hakkında da çok sık konuşuruz. Mesela geçmişten beri hep şunu derim. Suni çimde oynamak, prezervatifle seks yapmak gibidir. Suni içimin hiçbir şey olmadığını kabul etmiştik zamanında." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.
Koronavirüs sonucu belli oldu!
Cengiz Ünder'e koronavirüs şoku!
Koronavirüse yakalanmıştı...
'Futbol konuşmak pek mümkün değil'
Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
F.Bahçe'de 2 isim teklif bekliyor
Rüştü Reçber'in son durumu!
Ronaldinho'ya bir şok da FIFA oyunundan!
'Süper Lig'den teklif almadım'
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Fenerbahçe antrenman görüntülerini paylaştı
Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"
Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!
Sörloth özel uçakla ülkesine döndü
B. Münih yıldız oyuncunun sözleşmesini uzattı
Bayern Münih'ten şaşırtan karar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum