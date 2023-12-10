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SHOW TV CANLI SANDIK KOKUSU İZLE! Özge Özpirinçci'nin yeni dizisi Sandık Kokusu hangi gün? Show TV yayın akışı

10.12.2023 21:11 | Son Güncelleme:
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Sandık Kokusu 1. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. 6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı yayın hayatına merhaba diyecek olan Sandık Kokusu dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi izlemek isteyenler ilk bölüme izleme ekranına ulaşmak istiyor. Peki, Sandık Kokusu ilk bölümde neler olacak? Sandık Kokusu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sandık Kokusu yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Sandık Kokusu'nun oyuncuları arasında birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. Peki, Sandık Kokusu dizisinin hikayesi nedir? İşte detaylı bilgiler...

SANDIK KOKUSU KONUSU

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla izleyiciyte aktaracak.

sandık kokusu 1. bölüm

Aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğu ve karakterlerin mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

SHOW TV CANLI SANDIK KOKUSU İZLE

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu'nun oğlu Kuzey'i İstanbul'a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur. Kuzey'in kaybolması Karsu'nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Sandık Kokusu dizisinin oyuncuları arasında, Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Kayhan Açıkgöz, Seda Türkmen, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak ve Levent Can gibi isimler yer almaktadır.

sandık kokusu ilk bölüm

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
22:45 Ne Gemiler Yaktım
23:45 Kızılcık Şerbeti
01:15 Aile
03:30 Kızılcık Şerbeti
05:30 Sandık Kokusu

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