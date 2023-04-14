Show TV'den flaş hamle! Yayın yasağı olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yarıda kesildi!

Kızılcık Şerbeti ile art arda gelişmeler yaşanıyor. Bu akşam yeni bölümün yayınlanması beklenmezken Show TV'den flaş bir hamle geldi ve son dönemin reyting rekortmeni dizinin yeni bölümünü yayınladı.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın gerdek gecesi sahnesi nedeniyle RTÜK'ten 5 bölüm yayın durdurma cezası almıştı.

Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelen dizinin yayını yarıda kesilerek sağlık programı yayınlanmaya başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Show TV lisans iptali nedeniyle yayını yarıda kesmek zorunda kaldı.

"İLKE İHLALİ NEDENİYLE..."

Show TV'den Kızılcık Şerbeti dizisinin yarıda kesilmesine ilişkin bir açıklama geldi. Dizinin yarıda kesilerek yerine sağlık programı yayınlanmaya başladı. Programın girişinde Show TV'nin yaptığı açıklama görüldü.

Yapılan açıklamada, " Bu program, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 22.03.2023 tarih ve 2023/12 sayılı toplantısında alınan 15 No'lu kararı uyarınca, kuruluşumuzun 10.03.2023 tarihinde saat 20:47'de yayınladığı "Kızılcık Şerbeti" adlı dizi film yayınında, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan, yayın hizmetleri 'Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." İlkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulaması sonucuyayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

