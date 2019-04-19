MAGAZİN

Show TV'den Gülperi için erken final kararı! Gülperi ne zaman bitiyor?

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

Show TV'de Timuçin Esen ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerde oynadığı Gülperi dizisi için final kararı alındı. Peki Gülperi yeni bölüm bu akşam neden yok? Gülperi bitti mi? Gülperi final bölümü ne zaman?

Show TV'den Gülperi için erken final kararı! Gülperi ne zaman bitiyor?

TV8'in Kızım, Fox TV'nin Bizim Hikaye dizileri için şoke eden final kararlarının ardından bir final haberi de Show TV'den geldi.

GÜLPERİ FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştıkları, Tims&B'nin Show TV için çektiği Gülperi dizisi final yapıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Gülperi, 30. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin 19 Nisan Salı ekrana gelmesi planlanan 29. yeni bölümü de yayınlanmadı. Gülperi'nin 30. ve final bölümü 3 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek.

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir anne plan Gülperi'nin gözyaşlarıyla dolu hikayesini konu alan dizi Eylül ayında yayınlanmaya başlamıştı.

GÜLPERİ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Dizide Nurgül Yeşilçay, Gülperi karakterine, Timuçin Esen ise Avukat Kadir karakterine hayat veriyor.

640xauto

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir anneyi canlandırıyor. Eşinin ailesi tarafından zihinleri bulandırılmış ve engel olamadığı için ellerinden kayıp gitmeye başlamış üç çocuğunun kalbini yeniden kazanmak, kendi adını onların diline yeniden “anne” olarak kazımak için savaşan Gülperi'nin yürek burkan hikayesi yeni sezonda ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak.

gülperi 4

Çocuklarını yeniden kazanmak için gözünü kırpmadan sonunu göremediği bir mücadeleye giren Gülperi’nin dizide en büyük destekçisi ise başarılı oyuncu Timuçin Esen’in canlandırdığı avukat Kadir karakteri olacak. Gülperi; mücadelesinde hiç beklemediği kadar yanındaolan Kadir'in desteği ile karşılaştığı zorluklar karşısında ayakta kalmaya çabalayacak.

PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Zalim İstanbul'da sırlar ortaya mı çıkıyor?Zalim İstanbul'da sırlar ortaya mı çıkıyor?
Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı!Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülperi gülperi bitti mi gülperi neden yok gülperi yeni bölüm ne zaman gülperi final tarihi

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Jet Sosyete dizisinde sürpriz ayrılık!

Jet Sosyete dizisinde sürpriz ayrılık!

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Bu halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülse Birsel'den Jet Sosyete için yeni sezon açıklaması! '45 dakika yapacağız'

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Seksenler dizisi devam edecek mi? Yeni bölümler ne zaman? Birol Güven açıkladı

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Zalim İstanbul'da Nedim iyileşiyor mu? Sırlar ortaya çıkıyor! Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Zalim İstanbul'da sırlar ortaya mı çıkıyor?

Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı! Bizim Hikaye 66. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Filiz'i yıkan evlilik itirafı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları! Bir Zamanlar Çukurova 29. son bölüm izle!

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar ve Fekeli'nin romantik anları!

Çarpışma 19. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı! Ivan Veli'yi öldürecek mi?

Çarpışma'dan şok fragman! Veli ölüyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.