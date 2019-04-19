Show TV'den Gülperi için erken final kararı! Gülperi ne zaman bitiyor?

TV8'in Kızım, Fox TV'nin Bizim Hikaye dizileri için şoke eden final kararlarının ardından bir final haberi de Show TV'den geldi.

GÜLPERİ FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştıkları, Tims&B'nin Show TV için çektiği Gülperi dizisi final yapıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Gülperi, 30. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin 19 Nisan Salı ekrana gelmesi planlanan 29. yeni bölümü de yayınlanmadı. Gülperi'nin 30. ve final bölümü 3 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek.

Çocuklarını yeniden kazanmak için umudunu hiç kaybetmeden mücadele eden bir anne plan Gülperi'nin gözyaşlarıyla dolu hikayesini konu alan dizi Eylül ayında yayınlanmaya başlamıştı.

GÜLPERİ DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Dizide Nurgül Yeşilçay, Gülperi karakterine, Timuçin Esen ise Avukat Kadir karakterine hayat veriyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, dizide kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir anneyi canlandırıyor. Eşinin ailesi tarafından zihinleri bulandırılmış ve engel olamadığı için ellerinden kayıp gitmeye başlamış üç çocuğunun kalbini yeniden kazanmak, kendi adını onların diline yeniden “anne” olarak kazımak için savaşan Gülperi'nin yürek burkan hikayesi yeni sezonda ekran başındaki izleyenleri derinden sarsacak.