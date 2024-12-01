Sibel Can gündemden düşmüyor! Kimi "Kilo yüzünden" dedi kimi ise "Modacını değiştir" dedi

54 yaşındaki ünlü şarkıcı Sibel Can, Ankara konserinde giydiği Amor Gariboviç imzalı siyah elbise ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Konserinde giymiş olduğu 150 bin TL'lik elbise, izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla sık sık anılan Sibel Can yine sahnede ilginç bir elbise tercih etti ve yine hiç beğenilmedi.

Sibel Can'ın siyah elbisesi hakkında yapılan yorumlar arasında "Kilo yüzünden mi böyle giyiniyor", "Çok kötü görünüyor", "Daha kötüsü olamazdı sanırım" ve "Modacını değiştir" gibi ifadeler de yer aldı.

MUTLU KAYA'NIN İFADELERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Bir yarışm programında tanınan ve başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can hakkında "Vallahi kameralar önünde bir şovmuş hepsi. Çok merhametsiz biri. Ailem hastane önünde 1 liralık suyu alıp da içemeyecek kadar garibandı. O günden sonra bir daha ne aramış ne sormuş. Şovunu yaptı, gitti. Bir kuruşluk yardımı yok. Bana yardım etmek zorunda değil tabii. Tek üzüntüm, belki o yardım edeceğim diye yalan söylemeseydi, birileri tedavime yardım edebilirdi." demişti.