Sibel Can'ın 'Adını dağlara yazdım' sözünü uyarladı, hayranı olduğu şarkıcının ismini bakın nereye yazdı

Antalya'nın Serik ilçesindeki bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilik yapan Atakan Şahin, söylediğine göre yaklaşık 10 yıl Funda Arar'a hayranlık duyuyor. Gittiği konser sonrası Funda Arar'a hayranlık duymaya başlayan Şahin, 10 Eylül'de 100 dönümlük tarlasının 30 dönümünü traktörle sürerek, şarkıcının ismini yazdı.

"TÜM KONSERLERİNE GİDİYORUM"

Atakan Şahin, "Çocukluğum Funda Arar'ın şarklarını dinlemekle geçti. Onun şarkıları ile büyüdüm. Funda Arar'a hayranlığım son nefesime kadar devam edecek. Türkiye'deki tüm konserlerine gidiyorum. Bu yaz Alanya, Antalya ve Bodrum konserlerine de gittim. Önümüzdeki günlerde konseri var, ona da gideceğim" dedi. Şahin, konser çıkışlarında Arar'la fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmiyor.

'YAZMAM BİR GÜNÜMÜ ALDI'

Tarlaya isim yazmanın kolay olmadığını, bunun için bir gün çalıştığını belirten Atakan Şahin, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Hayranlığımı göstermek için traktörle yazı yazıp, farkındalık oluşturmak istedim. Traktörle tarla içerisinde özenle yazdık. Kolay gibi görünse de yapması zor bir iş. Tamamen kendi traktörümle ve ekipmanlarımla yazmam bir günümü aldı. Önce krokisini çıkardık ve ona göre planladık. Traktörün pulluk kısmıyla yazdım" diye konuştu.

(DHA)