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Sibel Kekilli'den sonra Sheyenne Shea de hesabını Türkiye'ye kısıtladı! 'Türk erkeklerinin tacizinden...'

16.10.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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Sibel Kekilli'den sonra Sheyenne Shea de hesabını Türkiye'ye kısıtladı! 'Türk erkeklerinin tacizinden...'

Türk erkeklerinin mesajlarından bıkan Amerikalı sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea Instagram hesabını kısıtladı. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde Türk erkeklerinin taciz içerikli mesajlarına maruz kaldığını söylemişti. Benzer durumu daha önce Sibel Kekilli de yaşamıştı.

Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli Instagram profilini Türkiye'ye kapamıştı. Instagram’dan taciz mesajları alan Sibel Kekilli, bu mesajlara karşılık vermişti. Sibel Kekilli paylaşımında “Tehditlerinizi, istismarlarınızı ve iğrenç cinsel içerikli mesajlarınızı daha fazla tolere etmeyeceğim. Bağnaz, ikiyüzlü, nefret ve haset dolusunuz. Size acıyorum! Defolun gidin! Lütfen hesabımı takip etmeyi bırakın!” demişti.

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Benzer bir durum ABD'li fenomen Sheyenne Shea'nin de başına geldi.

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Sea önce Türk erkeklerinin tacizine ve tehditlerine maruz kaldığını belirten paylaşım yaptı. Tacizlerle başa çıkamayan Sheyenne Shea, Instagram hesabını kısıtladı.

Sheyenne Shea: Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktımSheyenne Shea: Türk erkeklerinin tacizlerinden bıktım

ABD'li sosyal medya fenomeni Sheyenne Shea, hem İngilizce hem Türkçe yaptığı paylaşımlarla Türk erkeklerinin tacizine uğradığını açıkladı. Shea, "Türkiye'ye karşı bir nefretim yok ama tacizlerden bıktım usandım. Lütfen beni rahat bırakın ve kişisel alanıma saygı duyun" demişti.

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