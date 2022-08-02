Siber suçluların hedefinde "Stranger Things" dizisinin hayranları bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, "Stranger Things" dizisinin hayranlarının paralarını ve kişisel bilgilerini çalmak için tasarlanmış çok sayıda spam e-posta ve kimlik avı sayfası örneği buldu.

Kaspersky açıklamasına göre, temmuz ayının başında, salgın nedeniyle verilen 3 yıllık aranın ardından merakla beklenen Stranger Things'in dördüncü sezonu yayınlandı. Dizi hayranlarının yeni bölümleri bir an önce görme isteği dolandırıcılar tarafından suistimal edildi.

Yeni bölümler zaten yayınlanmış olsa da dizinin hayranları hala güvende değil. Hayranların tamamı diziyi resmi siteden izlemeyi tercih etmiyor. Kullanıcılar, bir akış hizmetine abonelik için ödeme yapmak istemediğinde ve yasal olmayan bir sayfada bir film veya dizi izlemeyi seçtiklerinde, tasarruf ettiklerini düşündüklerinden daha ağır bir bedel ödeyerek kişisel bilgilerini ve kart verilerini kaybediyor.

Popüler diziye gösterilen ilgiden yararlanan bazı siber suçlular, kullanıcılara "yeni bölümleri yalnızca 1 dolara izleme" olanağı sundu. Bu teklife erişmek için yeni bir hesap açmaları, adreslerini ve banka bilgilerini girmeleri istendi.

Dolandırıcılar, bilgilerini girdikten sonra kurbanların cüzdanlarını boşalttığı gibi en sevdikleri dizinin yeni sezonuna erişim de sağlamadı.

Kaspersky uzmanları, Stranger Things'in popülerliğini kötüye kullanan spam e-postalar da tespit etti. Bu tür e-postalar, şüpheli ürünleri satmak için kullanılıyor ve alıcının rızası olmadan promosyon e-postaları yoluyla yayılıyor.

Spam e-postalardan birinde kullanıcılara Stranger Things'in yeni sezonuyla ilgili sınırlı sayıda tişört satın alma fırsatı verildi. Site, ödeme için tüm dilleri ve para birimlerini destekliyordu. Bu illa bir kimlik avı sayfası olmayabilir. Ancak ürünlerin reklamlarının spam yoluyla tanıtılması ve internet alan adının kendisinin daha yeni oluşturulmuş olması, bu sayfadan yapılan satışların güvenliği konusunda şüphe uyandırıyor.

- "Dizileri erken izlemeyi vaat eden bağlantılardan kaçının"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, şunları kaydetti:

"Dördüncü sezon finali, dizinin kişisel bir hayranı olarak ben de dahil olmak üzere birçok izleyicide bir heyecan dalgası yarattı. Ancak sancılı ve zorlu son, Stranger Things'in beşinci sezonunu şimdiden heyecanla bekleyen hayranların iştahını daha da kabarttı. Bildiğimiz gibi izleyici talebinin olduğu yerde dolandırıcılar her zaman para kazanmaya çalışacaklar. Bu nedenle siber suçluların yakında geçen sezonun popülaritesinden aktif olarak yararlanmaya başlayacaklarını bekleyebiliriz. Kullanıcılar için tehlike her zamanki gibi devam ediyor. İzleme hizmetinin aboneliğinden tasarruf etmeye çalışmak, çok daha fazlasını kaybetmeye yol açabileceğinden dikkatli olmak gerekiyor.”

Kaspersky, dolandırıcılıkların kurbanı olmamak için kullanıcılara şunları öneriyor:

"Filmleri veya TV dizilerini erken izlemeyi vaat eden bağlantılardan kaçının. İçeriğin gerçekliği hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, hizmet sağlayıcınıza danışın. Kişisel verileri girmeden önce web sitesinin gerçekliğini kontrol edin. Film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin. İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının hiçbir zaman .exe veya .msi uzantısı olmaz. Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

