YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü

Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü

18.12.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak hava balonları beyaza bürünen peribacaları üzerinde süzüldü

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sıcak hava balonları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan peribacaları üzerinde süzüldü.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinden itibaren Ürgüp, Avanos, Göreme, Uçhisar, Ortahisar gibi dünyaca tanınan turizm merkezlerinde kar yağışı etkili oldu.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde sabah yer yer etkili olan sis, karın ortaya çıkardığı görünümle bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, etkili olan rüzgardan dolayı bir süredir tur gerçekleştiremeyen sıcak hava balonları da sabah saatlerinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Balon turuna katılan yerli ve yabancı turistler, Kılıçlar, Güllüdere ve Aşıklar üzerinde süzülen balonlardan bölgenin güzelliklerini kuş bakışı izleme imkanı buldu.

Arkadaşları ile Göreme'ye gelen turistlerden Satı Özer, AA muhabirine, hafta sonu tatili için geldikleri bölgede karlı bir güne uyanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kapadokya her haliyle güzel. Kışın farklı, diğer mevsimlerde farklı ve paha biçilemez manzaraya bürünüyor. Herkes yaz kış mutlaka burayı görmeli." dedi.

Ailesi ile Ankara'dan geldiği bölgede karavanla kamp yapan Uğur Taşan da uzun zamandır Kapadokya'da kar ve balon manzarasını bir arada görmek istediklerini ifade ederek, bölgenin doğal dokusuna sıcak hava balonlarının ayrı bir ahenk kattığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandıApple'dan yeni zam! Fiyatlar ikiye katlandı
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
Nevşehir'de ekmekler "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajla satışa sunulduNevşehir'de ekmekler "Şiddete hep birlikte dur diyelim" yazılı ambalajla satışa sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:43
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:52

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Dörtkol Eczanesi
Merkez
Kusçu Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Önay Bedel Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.