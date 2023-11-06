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Sıcak hava Karadeniz’de balığı etkiledi

06.11.2023 09:51 | Son Güncelleme:
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Karadeniz’de avlanma sezonu devam ederken, havaların sıcak seyretmesi sebebiyle hamsi dışında balık çeşidi azalmaya başladı.

Havaların sıcak seyretmesi sebebiyle Karadeniz’de balık çeşitleri azalmaya başladı. Tezgahlarda hamsi dışında satılan diğer balıkların azaldığını belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, "Tezgahlarda şu anda sıkıntı var. Bir tek hamsi var. Diğerleri yok denecek kadar az. İlerleyen zamanlarda havaların toparlanmasını bekliyoruz. Balık yok denecek kadar az. Havaların sıcak gitmesi tezgahı etkiliyor. Enteresan gidiyor, bir tek hamsi var. Lüfer başladı, Marmara’da görülüyor. Karadeniz’de ise hamsiden başka bir şey yok" dedi.

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