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Sıcak havalarda yapılacak en hafif tatlılardan: Çilek jöleli kup tarifi ve malzemeleri! Çilek jöleli kup nasıl yapılır?

28.05.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Türkmen’in sunuculuğunu üstlendiği “Arda’nın Mutfağı” adlı programında yapılan çilek jöleli milföy kupun hazırlanışı internette en çok aranan tarifler arasında yer aldı. Yaz aylarında hafif tatlılardan tüketmek isteyen vatandaşlar tarifi araştırmaya koyuldu.. Peki çiçek jöleli kup nasıl yapılır?

Sıcak havalarda yapılacak en hafif tatlılardan: Çilek jöleli kup tarifi ve malzemeleri! Çilek jöleli kup nasıl yapılır?

Yaz aylarında sıkça aranan tatlı tariflerinden biri de Çilek jöleli kup tarifi oldu. 21 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanmış olan Arda’nın Mutfağı programı yeni bölümü ile Çilekli jöleli kup tarifi de daha da merak edilmeye başlandı. Bu enfes meyve şölenini yazın çilek veya ahududu ile kışın da kivi veya muz ile hazırlayabilirsiniz.

ÇİLEK JÖLELİ KUP TARİFİ

Hafif bir tatlı olan ve soğuk soğuk servis edilen çilek jöleli kup tarifinin hazırlanışı internette yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarif izleyicilerden tam not alırken yaz ayları için çok uygun bir tatlı olan çilek jöleli kup için gerekli malzemeler ve hazırlanışı da merak edildi. Biz de çilek jöleli kupun yapım aşamalarını sizler için adım adım derledik. İşte Arda’nın Mutfağı çilek jöleli kup tarifi…

ÇİLEK JÖLELİ KUP İÇİN MALZEMELER

Muhallebi için:

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
4 yemek kaşığı un
1 adet yumurtanın sarısı
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya

Süslemek için:

6-8 adet çilek

Jöle için:

1 paket çilekli jöle (100 gram)
2,5 su bardağı sıcak su

ÇİLEK JÖLELİ KUP NASIL YAPILIR?

Muhallebi için öncelikle tencereyi ocağa alın. İçerisine süt, toz şeker, yumurta sarısı, un ve mısır nişastasını alıp bir çırpma teli yardımıyla karıştırın. Topak topak olmaması için muhallebi kıvama gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebiyi uygun gördüğünüz kuplara eşit şekilde boşaltın ancak üzerlerinde birazcık boşluk bırakın.

Çilekleri uzunlamasına dilimleyip muhallebilerin üzerine ve kupun kenarlarına dik gelecek şekilde batırın.

Muhallebili kupları buzdolabına alın ve soğutun.

Kuplar soğurken bir yandan çilekli jöleyi hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir karıştırma kabına çilekli jöleyi alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin ve bir çırpma teli yardımıyla karıştırın, biraz ılınmasını bekleyin.

Dolapta soğuttuğunuz muhallebinin üzerine oda sıcaklığına gelen jöleyi dökün.

Tekrar buzdolabına alın ve jöle donana kadar 1-2 saat bekletin. Soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun.

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